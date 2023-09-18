Отправлено: - 01:01

ОГПУ:

Да уж... никогда такого небыло и вот опять

Цитата:Агроном,сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано после обмолота зяби? Как ваш колхоз "Светлый путь" поживает? Ну, после такого дождя жди хороший отёл…