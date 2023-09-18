Отправлено: - 22:57

abaika95: в этом случае мужика женили (нонсенс) где это видано чтобы рабов которых удерживают насильно в неволе (к примеру гребцов на галерах) женили свадьбу им праздновали да они еще и детей заводили там и дальше работали как ни в чем небывало? что это за рабство такое? дальше выяснится что он спокойно мог уйти просто не хотелось а вот щас как захотелось

ОГПУ:

пришли к его жене и дочке они ведь остались в осакаровском районе?

Цитата:мда написал это под прошлым постоми как в воду подглядывал)имеем случаймужик ушел от хозяина и бросил жену с ребенком на чужих людейсейчас хочет вызволить их таким образом обратив на себя внимание?или мужик что то натворил плюнул на семью и сбежал с фермы всем наврал что он раб а как понял че натворил что его по всей стране уже показали начал сдавать назад? Цитата:тоесть когда он из "рабства" спасался плюнул на жену и детей понимая что за его побег его семье не хорошо придется и все ровно убежал?что то со всех сторон он какойто балбес получается