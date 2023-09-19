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≡ «Тюльпан»: как прошёл закрытый показ казахстанского киношедевра в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47572
«Тюльпан»: как прошёл закрытый показ казахстанского киношедевра в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 03:29
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Появление режиссёра почти со всеми актёрами – казус на кинопоказе нечастый, а в Костанае – редчайший. «Тюльпан» вышел ещё пятнадцать лет назад, и с тех пор картина продолжает будоражить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19314
Re: «Тюльпан»: как прошёл закрытый показ казахстанского...
Отправлено: 19.09.23 - 03:29
#1
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Водитель трактомобиля - такой позитивный чел :lol:
Прошло 15 лет, сейчас наверное все по другому. Надо продолжение снять.


А почему показ закрытый? Он же на Ютубе есть


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19314
«Тюльпан»: как прошёл закрытый показ казахстанского киношедевра в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 03:33
#2
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Абайка, ты держал барашков? )) Я держал ;-)
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