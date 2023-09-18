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"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47572
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 18.09.23 - 21:04
"Пострадавшим" оказался житель поселка Баянаульского района Павлодарской области. Когда его нашли сотрудники полиции, он сделал неожиданное заявление, сказав, что выдумал всю историю про рабство, чтобы добраться домой.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 121
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 18.09.23 - 21:04
Я этому "балбесу" верю больше чем мвд, уж извините, как вариант пришли к его жене и дочке они ведь остались в осакаровском районе? Не пинали хоть надеюсь? Если мужик нормальный то и не такое скажет лишь бы не били жену и дочь, проверка нужна. Например в Костанайской области, с.Лесное Карабалыкский район в 2016 году местные копы кулаками из девчонки выбивали показания, подзабылось уже, на сайте нг была статья
У этих подонков бывших полицейских наверняка есть родители, понравится им если им вышибать перепонки ногами и пинать куда не попадя?! МВД вообще нет доверия
[Исправлено: ОГПУ, 18.09.2023 - 23:12]
У этих подонков бывших полицейских наверняка есть родители, понравится им если им вышибать перепонки ногами и пинать куда не попадя?! МВД вообще нет доверия
[Исправлено: ОГПУ, 18.09.2023 - 23:12]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13150
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 21:17
Мы тут из за него сто версии напридумывали. А он нас всех обхетрил)
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 21:33
А есть первоначальное видео, где лицо не замазано, а то вдруг это два разных человека?
Этот, второй, говорит у него семья, дети, хотя вначале говорит, что у него только одна дочь. Может и правда, есть где-то ещё дети, и жена вторая...
Этот, второй, говорит у него семья, дети, хотя вначале говорит, что у него только одна дочь. Может и правда, есть где-то ещё дети, и жена вторая...
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 21:35
Если у него семьЯ, работа и все хорошо, то почему он выглядел так плохо, уставший, оборванный, и без копейки, что даже мужик со скорой сжалился и денег дал? Мутная история.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 121
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 18.09.23 - 21:43
Тут как-бы на глаза соцзащитникам не попасть, на такси отправят куда Макар телят не гонял, что про этих скотоводов говорить? И про копов уж извините лучше пусть на тюрьме сидят
[Исправлено: ОГПУ, 18.09.2023 - 21:51]
[Исправлено: ОГПУ, 18.09.2023 - 21:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14007
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 22:57
Цитата:
мда написал это под прошлым постом
и как в воду подглядывал)
имеем случай
мужик ушел от хозяина и бросил жену с ребенком на чужих людей
сейчас хочет вызволить их таким образом обратив на себя внимание?
или мужик что то натворил плюнул на семью и сбежал с фермы всем наврал что он раб а как понял че натворил что его по всей стране уже показали начал сдавать назад? Цитата:
тоесть когда он из "рабства" спасался плюнул на жену и детей понимая что за его побег его семье не хорошо придется и все ровно убежал?
что то со всех сторон он какойто балбес получается
abaika95: в этом случае мужика женили (нонсенс) где это видано чтобы рабов которых удерживают насильно в неволе (к примеру гребцов на галерах) женили свадьбу им праздновали да они еще и детей заводили там и дальше работали как ни в чем небывало? что это за рабство такое? дальше выяснится что он спокойно мог уйти просто не хотелось а вот щас как захотелось
мда написал это под прошлым постом
и как в воду подглядывал)
имеем случай
мужик ушел от хозяина и бросил жену с ребенком на чужих людей
сейчас хочет вызволить их таким образом обратив на себя внимание?
или мужик что то натворил плюнул на семью и сбежал с фермы всем наврал что он раб а как понял че натворил что его по всей стране уже показали начал сдавать назад? Цитата:
ОГПУ:
пришли к его жене и дочке они ведь остались в осакаровском районе?
пришли к его жене и дочке они ведь остались в осакаровском районе?
тоесть когда он из "рабства" спасался плюнул на жену и детей понимая что за его побег его семье не хорошо придется и все ровно убежал?
что то со всех сторон он какойто балбес получается
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31035
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 19.09.23 - 01:13
Ну вот, о чем я и говорил..
Те ватники, которые этому поверили, ни хрена не знают про Казахстан, про нашу жизнь, про нас.
Это просто провокаторы .
Те ватники, которые этому поверили, ни хрена не знают про Казахстан, про нашу жизнь, про нас.
Это просто провокаторы .
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 19.09.23 - 01:42
Цитата:
Ну первым поверил мужик, который его подобрал. Он ватник? И почти все казахстанские СМИ подхватили. Они ватные тоже?
111:
Те ватники, которые этому поверили
Те ватники, которые этому поверили
Ну первым поверил мужик, который его подобрал. Он ватник? И почти все казахстанские СМИ подхватили. Они ватные тоже?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31035
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 19.09.23 - 02:34
Цитата:
Хм..
Ссылку на то, что он поверил..
maxsaf:
Ну первым поверил
Ну первым поверил
Хм..
Ссылку на то, что он поверил..
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 19.09.23 - 03:19
Цитата:
Мой ответ тебе заранее известен
111:
Хм.. Ссылку на то, что он поверил..
Хм.. Ссылку на то, что он поверил..
Мой ответ тебе заранее известен
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