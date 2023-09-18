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≡ Задержаны руководители в "Продкорпорации" - Антикор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47571
Задержаны руководители в "Продкорпорации" - Антикор
Отправлено: 18.09.23 - 22:13
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В частности изобличен директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация". Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за решение вопроса получения товарного кредита.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
121
Re: Задержаны руководители в "Продкорпорации" -...
Отправлено: 18.09.23 - 22:13
#1
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Да уж... никогда такого небыло и вот опять
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
121
Re: Задержаны руководители в "Продкорпорации" -...
Отправлено: 18.09.23 - 23:56
#2
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Ещё семена ждут от них на следующий год, наивные, коррупция доконает все
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
496
Re: Задержаны руководители в "Продкорпорации" -...
Отправлено: 19.09.23 - 00:26
#3
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......тоже самое как в одной стране сами воруют а соседи виноваты во всех бедах и живут плохо что встали мировыми заробитчанами...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1422
Задержаны руководители в "Продкорпорации" - Антикор
Отправлено: 19.09.23 - 00:55
#4
Комментарий проходит проверку.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1422
Задержаны руководители в "Продкорпорации" - Антикор
Отправлено: 19.09.23 - 01:01
#5
Комментарий проходит проверку.
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