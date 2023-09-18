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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 638 из 638«1...636637638
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:11
#9556
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Цитата:
abaika95:
а что резервация уже отменяется?

Откуда я знаю, я же такие вопросы не решаю :lol: я могу только опрос какой-нибудь замутить весёлый :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:12
#9557
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Цитата:
abaika95:
ну ты же заходил на канал диаса видел истерики продованов)

Не, ещё не заходил, щас гляну, интересное сюда скину ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:15
#9558
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Цитата:
abaika95:
во все чаты с радикальными украинцами))) пишут что найдут тебя и награду от батьки бандеры выдадут))

Я все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называть ;-) скажете не было такого? :lol: 8-)

[Исправлено: maxsaf, 18.09.2023 - 23:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:29
#9559
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Цитата:
maxsaf:
все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называть

Хех..
Вот меня например отучила война.
Не ты заметь.
Ты просто под руку жужжал об этом лет 11 назад, еще когда сам ник Хохол был..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:31
#9560
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Цитата:
111:
Вот меня например отучила война

Кстати не война, а ее продолжение в состоянии аффекта безумца фашиста, который напал на украинцев и начал их чистку физически..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:31
#9561
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Цитата:
maxsaf:
Вот меня например отучила война. Не ты заметь. Ты просто под руку жужжал об этом лет 11 назад

Брехня, это было не так давно, могу всю переписку найти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:32
#9562
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Ладно, жаль времени нет, должен с кухаркой фильм мелодраму смотреть Девушка невидимка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:33
#9563
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Цитата:
maxsaf:
Брехня, это было не так давно, могу всю

Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году..
Можешь и за этот год и за каждый найти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:36
#9564
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Это как с казахским языком, ты в год про ненависть к языку говоришь месяцев 5-6, те же 11 лет..
За этот год тоже кстати можешь найти.
Но это не значит, что все это было только раз..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 00:08
#9565
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Цитата:
111:
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году.. Можешь и за этот год и за каждый найти..

Это было в октябре 2021 года, ты чаще всех обзывал украинцев хохлами, и тогда это слово добавили в соглашение как оскорбительное по моей просьбе. А началось все с обзывательств Абайки. Он тогда угомонился, а ты и тогда не угомонился и продолжал писать х... вместо украинец. Ну хорошо хоть теперь вы оба перестали обзывать украинцев хохлами.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 00:14
#9566
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Цитата:
111:
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году..

Я пишу это тогда, когда ты начинаешь обзывать украинцев хохлами. Раз ты считаешь, что я каждый год пытаюсь убедить тебя перестать обзывать украинцев - ну значит так оно и есть :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 00:18
#9567
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Цитата:
111:
Это как с казахским языком, ты в год про ненависть к языку говоришь месяцев 5-6, те же 11 лет..

Ты за эти одиннадцать лет записался на курсы казахского языка? Нет. И че ты мне хочешь сказать?
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