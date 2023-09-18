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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:11
Цитата:
Откуда я знаю, я же такие вопросы не решаю я могу только опрос какой-нибудь замутить весёлый
abaika95:
а что резервация уже отменяется?
а что резервация уже отменяется?
Откуда я знаю, я же такие вопросы не решаю я могу только опрос какой-нибудь замутить весёлый
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:12
Цитата:
Не, ещё не заходил, щас гляну, интересное сюда скину
abaika95:
ну ты же заходил на канал диаса видел истерики продованов)
ну ты же заходил на канал диаса видел истерики продованов)
Не, ещё не заходил, щас гляну, интересное сюда скину
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:15
Цитата:
Я все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называть скажете не было такого?
[Исправлено: maxsaf, 18.09.2023 - 23:16]
abaika95:
во все чаты с радикальными украинцами))) пишут что найдут тебя и награду от батьки бандеры выдадут))
во все чаты с радикальными украинцами))) пишут что найдут тебя и награду от батьки бандеры выдадут))
Я все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называть скажете не было такого?
[Исправлено: maxsaf, 18.09.2023 - 23:16]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:29
Цитата:
Хех..
Вот меня например отучила война.
Не ты заметь.
Ты просто под руку жужжал об этом лет 11 назад, еще когда сам ник Хохол был..
maxsaf:
все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называть
все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называть
Хех..
Вот меня например отучила война.
Не ты заметь.
Ты просто под руку жужжал об этом лет 11 назад, еще когда сам ник Хохол был..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:31
Цитата:
Кстати не война, а ее продолжение в состоянии аффекта безумца фашиста, который напал на украинцев и начал их чистку физически..
111:
Вот меня например отучила война
Вот меня например отучила война
Кстати не война, а ее продолжение в состоянии аффекта безумца фашиста, который напал на украинцев и начал их чистку физически..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:31
Цитата:
Брехня, это было не так давно, могу всю переписку найти.
maxsaf:
Вот меня например отучила война. Не ты заметь. Ты просто под руку жужжал об этом лет 11 назад
Вот меня например отучила война. Не ты заметь. Ты просто под руку жужжал об этом лет 11 назад
Брехня, это было не так давно, могу всю переписку найти.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:32
Ладно, жаль времени нет, должен с кухаркой фильм мелодраму смотреть Девушка невидимка..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:33
Цитата:
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году..
Можешь и за этот год и за каждый найти..
maxsaf:
Брехня, это было не так давно, могу всю
Брехня, это было не так давно, могу всю
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году..
Можешь и за этот год и за каждый найти..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 23:36
Это как с казахским языком, ты в год про ненависть к языку говоришь месяцев 5-6, те же 11 лет..
За этот год тоже кстати можешь найти.
Но это не значит, что все это было только раз..
За этот год тоже кстати можешь найти.
Но это не значит, что все это было только раз..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 00:08
Цитата:
Это было в октябре 2021 года, ты чаще всех обзывал украинцев хохлами, и тогда это слово добавили в соглашение как оскорбительное по моей просьбе. А началось все с обзывательств Абайки. Он тогда угомонился, а ты и тогда не угомонился и продолжал писать х... вместо украинец. Ну хорошо хоть теперь вы оба перестали обзывать украинцев хохлами.
111:
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году.. Можешь и за этот год и за каждый найти..
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году.. Можешь и за этот год и за каждый найти..
Это было в октябре 2021 года, ты чаще всех обзывал украинцев хохлами, и тогда это слово добавили в соглашение как оскорбительное по моей просьбе. А началось все с обзывательств Абайки. Он тогда угомонился, а ты и тогда не угомонился и продолжал писать х... вместо украинец. Ну хорошо хоть теперь вы оба перестали обзывать украинцев хохлами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 00:14
Цитата:
Я пишу это тогда, когда ты начинаешь обзывать украинцев хохлами. Раз ты считаешь, что я каждый год пытаюсь убедить тебя перестать обзывать украинцев - ну значит так оно и есть
111:
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году..
Разумеется, каждый год ты пишешь об этом месяца два тритв году..
Я пишу это тогда, когда ты начинаешь обзывать украинцев хохлами. Раз ты считаешь, что я каждый год пытаюсь убедить тебя перестать обзывать украинцев - ну значит так оно и есть
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 00:18
Цитата:
Ты за эти одиннадцать лет записался на курсы казахского языка? Нет. И че ты мне хочешь сказать?
111:
Это как с казахским языком, ты в год про ненависть к языку говоришь месяцев 5-6, те же 11 лет..
Это как с казахским языком, ты в год про ненависть к языку говоришь месяцев 5-6, те же 11 лет..
Ты за эти одиннадцать лет записался на курсы казахского языка? Нет. И че ты мне хочешь сказать?
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