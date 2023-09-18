Отправлено: - 23:15

abaika95:

во все чаты с радикальными украинцами))) пишут что найдут тебя и награду от батьки бандеры выдадут))

[Исправлено: maxsaf, 18.09.2023 - 23:16]

Цитата:Я все ещё жду от них награду за то, что вас отучил украинцев хохлами называтьскажете не было такого?