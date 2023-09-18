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≡ "Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47571
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 18.09.23 - 21:04
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"Пострадавшим" оказался житель поселка Баянаульского района Павлодарской области. Когда его нашли сотрудники полиции, он сделал неожиданное заявление, сказав, что выдумал всю историю про рабство, чтобы добраться домой.
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* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
120
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 18.09.23 - 21:04
#1
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Я этому "балбесу" верю больше чем мвд, уж извините, как вариант пришли к его жене и дочке они ведь остались в осакаровском районе? Не пинали хоть надеюсь? Если мужик нормальный то и не такое скажет лишь бы не били жену и дочь, проверка нужна. Например в Костанайской области, с.Лесное Карабалыкский район в 2017 году местные копы кулаками из девчонки выбивали показания, подзабылось уже, на сайте нг была статья
У этих подонков бывших полицейских наверняка есть родители, понравится им если им вышибать перепонки ногами и пинать куда не попадя?! МВД вообще нет доверия

[Исправлено: ОГПУ, 18.09.2023 - 22:32]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13150
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 21:17
#2
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Мы тут из за него сто версии напридумывали. А он нас всех обхетрил)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19294
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 21:33
#3
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А есть первоначальное видео, где лицо не замазано, а то вдруг это два разных человека?
Этот, второй, говорит у него семья, дети, хотя вначале говорит, что у него только одна дочь. Может и правда, есть где-то ещё дети, и жена вторая...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19294
Re: "Удерживали в рабстве в Карагандинской области":...
Отправлено: 18.09.23 - 21:35
#4
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Если у него семьЯ, работа и все хорошо, то почему он выглядел так плохо, уставший, оборванный, и без копейки, что даже мужик со скорой сжалился и денег дал? Мутная история.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
120
"Удерживали в рабстве в Карагандинской области": "пострадавший" сделал неожиданное заявление
Отправлено: 18.09.23 - 21:43
#5
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Тут как-бы на глаза соцзащитникам не попасть, на такси отправят куда Макар телят не гонял, что про этих скотоводов говорить? И про копов уж извините лучше пусть на тюрьме сидят

[Исправлено: ОГПУ, 18.09.2023 - 21:51]
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