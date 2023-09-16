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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
 
 
Страница 10 из 11«1...891011»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47569
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
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Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:21
#135
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Цитата:
maxsaf:
Что и требовалось доказать...

канадские украинцы-обижаются)
Цитата:
maxsaf:
Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.

сейчас гдето расплакался российский консул в рк
который возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращается
оказывается доля населения нужна?
кстати в твоей деревне есть школа на французском? Цитата:
maxsaf:
А почему бы и нет?

завтра во всех сми россии
украинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!
караул! нацисты!))Цитата:
maxsaf:
Щас я это проверю...

алматы загугли
сколько там школ русскоязычных
Цитата:
maxsaf:
Не если русский, а если русскоговорящий. Хватит смешивать языковой вопрос с национальным.

ну так я и говорю
казах ( ну а кто еще?) обязан уточнять кто перед ним? казахоязычный или русскоязычный стоит чтобы задать ему вопрос? если не угодает кто перед ним то он провокатор? так?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:24
#136
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Цитата:
abaika95:
завтра во всех сми россии украинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!

Не резервацию, а провинцию, как Квебек, и с уровнем жизни, как в Квебеке 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:29
#137
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Цитата:
abaika95:
сейчас гдето расплакался российский консул в рк который возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращается оказывается доля населения нужна?

Само собой нужна доля населения, а она сокращается, не тем вопросом задался консул :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:30
#138
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Цитата:
abaika95:
алматы загугли сколько там школ русскоязычных

Там кстати тоже можно сделать русский государственным ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:30
#139
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Цитата:
maxsaf:
Не резервацию, а провинцию, как Квебек, и с уровнем жизни, как в Квебеке

чтобы там уровень жизни как в квебеке был нам нужны французы для этого заселения)
а по факту это маленькая резервация
куда англичане загнали французов при захвате их колонии
и теперь там как сейчас модно говорить позитивная дискриминация
в резервации ты можешь учиться на французском
а вне резерванции ну уж извини-это страна англичан!
да у нас два языка но твой второй язык нафиг никому не нужен и если хочешь получить работу учи наш язык
и детей в нашу школу отдавай
потому что нас большинство)))
а не нравится что то? ну вон твоя франция историческая родина! езжай и там хоть везде на французском балакай)
как мило)
интересно если сейчас предложить такое реально в рк какой вой на болотах начнется со стороны россии?
это же даже интересно))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:33
#140
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Цитата:
maxsaf:
Само собой нужна доля населения, а она сокращается

беда беда
огорчение
путин тут вон возмущается что доля русских сокращается причем в россии
нацисты в россии возмущаются что русских становится мало а их место занимают чеченцы и таджики
сами русские массово едут на запад из россии
но вот то что доля русских в рк сокращается это вот самая страшная беда по мнению украинца макса из канады)))
Цитата:
maxsaf:
Там кстати тоже можно сделать русский государственным

предлагаю шымкент
вот одна провинция
или опять что то не нравится?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:33
#141
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Цитата:
abaika95:
в резервации ты можешь учиться на французском а вне резерванции ну уж извини-это страна англичан!

Видно, что вы вопросом вообще не владеете. Учиться на французском можно без проблем не только в Квебеке.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:36
#142
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Цитата:
maxsaf:
Видно, что вы вопросом вообще не владеете. Учиться на французском можно без проблем не только в Квебеке.

Цитата:
maxsaf:
Само собой нужна доля населения,

Цитата:
abaika95:
maxsaf: Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.

задаю вопрос
сколько школ с французским языком обучения в твоей деревне?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:36
#143
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Ну все, 10 страничек написали - хватает. А то одно и тоже начали по третьему кругу, да с передергиваниями. Теперь кому интересно - пусть читают и делают выводы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:36
#144
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Цитата:
abaika95:
сколько школ с французским языком обучения в твоей деревне?

Меньше чем с английским, но точно есть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:49
#145
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Цитата:
maxsaf:
Меньше чем с английским, но точно есть.

а почему меньше? а есть ли они точно? а можно ссылочку?
а почему их не поровну? ведь это дискриминация франкоканадцев
у вас по закону 2 гос языка но школ на английском больше
может если бы их было одинаково к вам бы ехали французы из квебека и местные к примеру украинцы учили бы французский вместо английского а так ваше англоязычная администрация создает им препоны
француз получается не может чувствовать себя удобно в своей же стране выехав за пределы квебека? получается так, он в своей же стране заперт в одной провинции а за ее пределами уже начинаются проблемы
школ мало а то их вообще нет
магазинов на французском нет а если есть их надо искать
при этом напомню официально 2 гос языка то есть они равны
но англичане большинством создали такие условия что в канаде удобнее владеть английским а французский нужен только французам в квебеке
англичанин будет учить французский? да он ему нафиг не нужен а французу придеться стать двуязычным чтобы нормально сосуществовать в канаде и это опять же напомню где по ЗАКОНУ 2 ГОС ЯЗЫКА)))
зато аргумент что в канаде 2 языка нам все бегают и навязывают постоянно)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2847
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 17:25
#146
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Цитата:
maxsaf:
Пару тройку областей будет достаточно

Вот это то, что я говорил про "доброхотов". Человек на государственные устои посягает, Казахстан это унитарное государство, а не федерация. Тут это в корне невозможно , для введения отдельного государственного языка необходима автономия, а в унитарном государстве она не предусмотрена. И что потом начнётся если будут такие области, Вы головой то подумайте. Второй Донбасс?. Кровоточащая язва на теле Казахстана. Угомонились бы уже, кышнули в своё время, все рады , все счастливы, Вы что переехали в светлое будущее. Мы от того , что избавились от беспокойного гражданина.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:01
#147
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Цитата:
saba:
Мы от того , что избавились от беспокойного гражданина.

Я был одним из самых спокойных)

Цитата:
saba:
Человек на государственные устои посягает

Да боже упаси, просто варианты рассматриваем :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19290
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:03
#148
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Цитата:
abaika95:
зато аргумент что в канаде 2 языка нам все бегают и навязывают постоянно)

Да, это веский аргумент, и никуда вы от него не спрячитесь ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9526
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:27
#149
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Цитата:
abaika95:
хочет придти в магазин и спросить "свежая ли у тебя капуста" на казахском языке

Не совсем удачный пример с капустой,по ней и так всегда видно свежая или нет,а в моём случае спрашивать вообще не обязательно,все овощи фрукты в открытом доступе,подойди, возьми в руки,посмотри пощупай понюхай.
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт,вот это и есть стимул учить язык.
Но никак не вот этот вот
Цитата:
abaika95:
если продавец не сможет ответить по сути отказав в обслуживании то чьи это проблемы что тебя потом штрафанут

Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
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