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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47569
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:21
Цитата:
канадские украинцы-обижаются)
Цитата:
сейчас гдето расплакался российский консул в рк
который возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращается
оказывается доля населения нужна?
кстати в твоей деревне есть школа на французском? Цитата:
завтра во всех сми россии
украинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!
караул! нацисты!))Цитата:
алматы загугли
сколько там школ русскоязычных
Цитата:
ну так я и говорю
казах ( ну а кто еще?) обязан уточнять кто перед ним? казахоязычный или русскоязычный стоит чтобы задать ему вопрос? если не угодает кто перед ним то он провокатор? так?
maxsaf:
Что и требовалось доказать...
Что и требовалось доказать...
канадские украинцы-обижаются)
Цитата:
maxsaf:
Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.
Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.
сейчас гдето расплакался российский консул в рк
который возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращается
оказывается доля населения нужна?
кстати в твоей деревне есть школа на французском? Цитата:
maxsaf:
А почему бы и нет?
А почему бы и нет?
завтра во всех сми россии
украинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!
караул! нацисты!))Цитата:
maxsaf:
Щас я это проверю...
Щас я это проверю...
алматы загугли
сколько там школ русскоязычных
Цитата:
maxsaf:
Не если русский, а если русскоговорящий. Хватит смешивать языковой вопрос с национальным.
Не если русский, а если русскоговорящий. Хватит смешивать языковой вопрос с национальным.
ну так я и говорю
казах ( ну а кто еще?) обязан уточнять кто перед ним? казахоязычный или русскоязычный стоит чтобы задать ему вопрос? если не угодает кто перед ним то он провокатор? так?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:24
Цитата:
Не резервацию, а провинцию, как Квебек, и с уровнем жизни, как в Квебеке
abaika95:
завтра во всех сми россии украинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!
завтра во всех сми россии украинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!
Не резервацию, а провинцию, как Квебек, и с уровнем жизни, как в Квебеке
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:29
Цитата:
Само собой нужна доля населения, а она сокращается, не тем вопросом задался консул
abaika95:
сейчас гдето расплакался российский консул в рк который возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращается оказывается доля населения нужна?
сейчас гдето расплакался российский консул в рк который возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращается оказывается доля населения нужна?
Само собой нужна доля населения, а она сокращается, не тем вопросом задался консул
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:30
Цитата:
Там кстати тоже можно сделать русский государственным
abaika95:
алматы загугли сколько там школ русскоязычных
алматы загугли сколько там школ русскоязычных
Там кстати тоже можно сделать русский государственным
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:30
Цитата:
чтобы там уровень жизни как в квебеке был нам нужны французы для этого заселения)
а по факту это маленькая резервация
куда англичане загнали французов при захвате их колонии
и теперь там как сейчас модно говорить позитивная дискриминация
в резервации ты можешь учиться на французском
а вне резерванции ну уж извини-это страна англичан!
да у нас два языка но твой второй язык нафиг никому не нужен и если хочешь получить работу учи наш язык
и детей в нашу школу отдавай
потому что нас большинство)))
а не нравится что то? ну вон твоя франция историческая родина! езжай и там хоть везде на французском балакай)
как мило)
интересно если сейчас предложить такое реально в рк какой вой на болотах начнется со стороны россии?
это же даже интересно))
maxsaf:
Не резервацию, а провинцию, как Квебек, и с уровнем жизни, как в Квебеке
Не резервацию, а провинцию, как Квебек, и с уровнем жизни, как в Квебеке
чтобы там уровень жизни как в квебеке был нам нужны французы для этого заселения)
а по факту это маленькая резервация
куда англичане загнали французов при захвате их колонии
и теперь там как сейчас модно говорить позитивная дискриминация
в резервации ты можешь учиться на французском
а вне резерванции ну уж извини-это страна англичан!
да у нас два языка но твой второй язык нафиг никому не нужен и если хочешь получить работу учи наш язык
и детей в нашу школу отдавай
потому что нас большинство)))
а не нравится что то? ну вон твоя франция историческая родина! езжай и там хоть везде на французском балакай)
как мило)
интересно если сейчас предложить такое реально в рк какой вой на болотах начнется со стороны россии?
это же даже интересно))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:33
Цитата:
беда беда
огорчение
путин тут вон возмущается что доля русских сокращается причем в россии
нацисты в россии возмущаются что русских становится мало а их место занимают чеченцы и таджики
сами русские массово едут на запад из россии
но вот то что доля русских в рк сокращается это вот самая страшная беда по мнению украинца макса из канады)))
Цитата:
предлагаю шымкент
вот одна провинция
или опять что то не нравится?
maxsaf:
Само собой нужна доля населения, а она сокращается
Само собой нужна доля населения, а она сокращается
беда беда
огорчение
путин тут вон возмущается что доля русских сокращается причем в россии
нацисты в россии возмущаются что русских становится мало а их место занимают чеченцы и таджики
сами русские массово едут на запад из россии
но вот то что доля русских в рк сокращается это вот самая страшная беда по мнению украинца макса из канады)))
Цитата:
maxsaf:
Там кстати тоже можно сделать русский государственным
Там кстати тоже можно сделать русский государственным
предлагаю шымкент
вот одна провинция
или опять что то не нравится?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:33
Цитата:
Видно, что вы вопросом вообще не владеете. Учиться на французском можно без проблем не только в Квебеке.
abaika95:
в резервации ты можешь учиться на французском а вне резерванции ну уж извини-это страна англичан!
в резервации ты можешь учиться на французском а вне резерванции ну уж извини-это страна англичан!
Видно, что вы вопросом вообще не владеете. Учиться на французском можно без проблем не только в Квебеке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:36
Цитата:
Цитата:
Цитата:
задаю вопрос
сколько школ с французским языком обучения в твоей деревне?
maxsaf:
Видно, что вы вопросом вообще не владеете. Учиться на французском можно без проблем не только в Квебеке.
Видно, что вы вопросом вообще не владеете. Учиться на французском можно без проблем не только в Квебеке.
Цитата:
maxsaf:
Само собой нужна доля населения,
Само собой нужна доля населения,
Цитата:
abaika95:
maxsaf: Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.
maxsaf: Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.
задаю вопрос
сколько школ с французским языком обучения в твоей деревне?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:36
Ну все, 10 страничек написали - хватает. А то одно и тоже начали по третьему кругу, да с передергиваниями. Теперь кому интересно - пусть читают и делают выводы.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:36
Цитата:
Меньше чем с английским, но точно есть.
abaika95:
сколько школ с французским языком обучения в твоей деревне?
сколько школ с французским языком обучения в твоей деревне?
Меньше чем с английским, но точно есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14004
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 11:49
Цитата:
а почему меньше? а есть ли они точно? а можно ссылочку?
а почему их не поровну? ведь это дискриминация франкоканадцев
у вас по закону 2 гос языка но школ на английском больше
может если бы их было одинаково к вам бы ехали французы из квебека и местные к примеру украинцы учили бы французский вместо английского а так ваше англоязычная администрация создает им препоны
француз получается не может чувствовать себя удобно в своей же стране выехав за пределы квебека? получается так, он в своей же стране заперт в одной провинции а за ее пределами уже начинаются проблемы
школ мало а то их вообще нет
магазинов на французском нет а если есть их надо искать
при этом напомню официально 2 гос языка то есть они равны
но англичане большинством создали такие условия что в канаде удобнее владеть английским а французский нужен только французам в квебеке
англичанин будет учить французский? да он ему нафиг не нужен а французу придеться стать двуязычным чтобы нормально сосуществовать в канаде и это опять же напомню где по ЗАКОНУ 2 ГОС ЯЗЫКА)))
зато аргумент что в канаде 2 языка нам все бегают и навязывают постоянно)
maxsaf:
Меньше чем с английским, но точно есть.
Меньше чем с английским, но точно есть.
а почему меньше? а есть ли они точно? а можно ссылочку?
а почему их не поровну? ведь это дискриминация франкоканадцев
у вас по закону 2 гос языка но школ на английском больше
может если бы их было одинаково к вам бы ехали французы из квебека и местные к примеру украинцы учили бы французский вместо английского а так ваше англоязычная администрация создает им препоны
француз получается не может чувствовать себя удобно в своей же стране выехав за пределы квебека? получается так, он в своей же стране заперт в одной провинции а за ее пределами уже начинаются проблемы
школ мало а то их вообще нет
магазинов на французском нет а если есть их надо искать
при этом напомню официально 2 гос языка то есть они равны
но англичане большинством создали такие условия что в канаде удобнее владеть английским а французский нужен только французам в квебеке
англичанин будет учить французский? да он ему нафиг не нужен а французу придеться стать двуязычным чтобы нормально сосуществовать в канаде и это опять же напомню где по ЗАКОНУ 2 ГОС ЯЗЫКА)))
зато аргумент что в канаде 2 языка нам все бегают и навязывают постоянно)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2847
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 17:25
Цитата:
Вот это то, что я говорил про "доброхотов". Человек на государственные устои посягает, Казахстан это унитарное государство, а не федерация. Тут это в корне невозможно , для введения отдельного государственного языка необходима автономия, а в унитарном государстве она не предусмотрена. И что потом начнётся если будут такие области, Вы головой то подумайте. Второй Донбасс?. Кровоточащая язва на теле Казахстана. Угомонились бы уже, кышнули в своё время, все рады , все счастливы, Вы что переехали в светлое будущее. Мы от того , что избавились от беспокойного гражданина.
maxsaf:
Пару тройку областей будет достаточно
Пару тройку областей будет достаточно
Вот это то, что я говорил про "доброхотов". Человек на государственные устои посягает, Казахстан это унитарное государство, а не федерация. Тут это в корне невозможно , для введения отдельного государственного языка необходима автономия, а в унитарном государстве она не предусмотрена. И что потом начнётся если будут такие области, Вы головой то подумайте. Второй Донбасс?. Кровоточащая язва на теле Казахстана. Угомонились бы уже, кышнули в своё время, все рады , все счастливы, Вы что переехали в светлое будущее. Мы от того , что избавились от беспокойного гражданина.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:01
Цитата:
Я был одним из самых спокойных)
Цитата:
Да боже упаси, просто варианты рассматриваем
saba:
Мы от того , что избавились от беспокойного гражданина.
Мы от того , что избавились от беспокойного гражданина.
Я был одним из самых спокойных)
Цитата:
saba:
Человек на государственные устои посягает
Человек на государственные устои посягает
Да боже упаси, просто варианты рассматриваем
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:03
Цитата:
Да, это веский аргумент, и никуда вы от него не спрячитесь
abaika95:
зато аргумент что в канаде 2 языка нам все бегают и навязывают постоянно)
зато аргумент что в канаде 2 языка нам все бегают и навязывают постоянно)
Да, это веский аргумент, и никуда вы от него не спрячитесь
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9526
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:27
Цитата:
Не совсем удачный пример с капустой,по ней и так всегда видно свежая или нет,а в моём случае спрашивать вообще не обязательно,все овощи фрукты в открытом доступе,подойди, возьми в руки,посмотри пощупай понюхай.
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт,вот это и есть стимул учить язык.
Но никак не вот этот вот
Цитата:
Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
abaika95:
хочет придти в магазин и спросить "свежая ли у тебя капуста" на казахском языке
хочет придти в магазин и спросить "свежая ли у тебя капуста" на казахском языке
Не совсем удачный пример с капустой,по ней и так всегда видно свежая или нет,а в моём случае спрашивать вообще не обязательно,все овощи фрукты в открытом доступе,подойди, возьми в руки,посмотри пощупай понюхай.
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт,вот это и есть стимул учить язык.
Но никак не вот этот вот
Цитата:
abaika95:
если продавец не сможет ответить по сути отказав в обслуживании то чьи это проблемы что тебя потом штрафанут
если продавец не сможет ответить по сути отказав в обслуживании то чьи это проблемы что тебя потом штрафанут
Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
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