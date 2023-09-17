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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.23 - 00:33
#9526
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.23 - 00:34
#9527
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Цитата:
111:
Проехали..

Инфлюенсер спрыгнул два раза подряд - к дождю, примета такая :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 00:06
#9528
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"США нужен стратегический подход к сердцу евразийского континента, где они исторически имели гораздо меньшее влияние, чем Россия и Китай. В то время, когда и Москва, и Пекин сталкиваются с вызовами, Вашингтон может установить более прочные связи с Центральной Азией. Ключевым моментом будет тесное сотрудничество с Казахстаном, естественным лидером региона"
Тенгри
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 00:08
#9529
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Видимо с предыдущим президентом все, о чем удалось договориться - переход на латиницу) пришло время для второй попытки ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 12:07
#9530
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Нравится мне общаться с Абайкой, и дело даже не в темах для обсуждения, и не в том, на чьей стороне правда, а в том, как они проходят и когда) я жду его, жду, а он все не выходит. Но как только он заступает на боевое дежурство - он отдает себя службе без остатка) молодец ;-) :lol: пишет мне такие поэмы длинные, да ещё и в рабочее время якобы психолога 8-) мне это льстит, правда, приятно :lol: А если из-за меня приходилось не в свою смену выходить - я прошу прощения :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 12:09
#9531
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Цитата:
111:

Ты же всех танцоров на местной дискотеке поименно знаешь, расскажи мне про Абайку, какой он? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3217
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 12:58
#9532
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Цитата:
maxsaf:
расскажи мне про Абайку, какой он?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 14:38
#9533
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Цитата:
maxsaf:
расскажи мне про Абайку, какой он?

Что, получил и от него?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:03
#9534
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Цитата:
111:
Что, получил и от него?


На мой взгляд, в последние дни, Абайка, хорошо прожарил поуехавщих!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:05
#9535
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Длинные посты не могу читать, но пару прочитал и понятно, отщемил что то какому то канадцу..
Что тот аж сюда прибежал от щимки..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:05
#9536
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Цитата:
maxsaf:
я жду его, жду, а он все не выходит. Но как только он заступает на боевое дежурство - он отдает себя службе без остатка) молодец

Цитата:
maxsaf:
расскажи мне про Абайку, какой он?

задело канаду что на его поле зашли в обсуждении языкового вопроса)
так задело что уже справки наводить начал у форумчан)
как говорил мой незабвенный профессор с кафедры сетевого троллинга
"всегда в диалоге обсуди проблемы оппненента, если он внятно не сможет объяснить ситуацию по проблемным вопросам в своей стране, городе или семье-ты уже его положил")))
Цитата:
maxsaf:
пишет мне такие поэмы длинные, да ещё и в рабочее время якобы психолога мне это льстит, правда, приятно А если из-за меня приходилось не в свою смену выходить - я прошу прощения

человека тут троллят через раз
удерживают его по приколу до 1 ночи чтобы он не выспался с утра
а он думает что это ему такое отдельное внимание таким образом оказывают)))
самомнения там не занимать)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:07
#9537
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Цитата:
abaika95:
самомнения там не занимать)

Тем более у него три пропущенных, то есть нарушенных.
Наверно рад, что не сделали его просто П.
Счастлив..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 17:03
#9538
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Цитата:
abaika95:
удерживают его по приколу до 1 ночи чтобы он не выспался с утра а он думает что это ему такое отдельное внимание таким образом оказывают)))

Это ты до часу ночи сидишь, не высыпаешься, ёрзаешь, не знаешь с какого боку ещё ущипнуть, как та сявка уличная, норовящая со спины забежать да за штанину хватнуть.
А у него рабочий день в разгаре, самое время над двумя утырками поржать, развлекуха :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 17:05
#9539
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Цитата:
111:
Тем более у него три пропущенных, то есть нарушенных.

А кто это у нас так завуалированно стучит, а??? :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 18:18
#9540
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Цитата:
Сыкымы:
А кто это у нас так завуалированно стучит, а

Это как понять?
Как ты в жалобы редакции?
Тут Флуд дорогой, во Флуде только Флуд и редакция не прислушивается к этому как к той или иной жалобе, которую надо писать в соответствующей ветке, как ты, электрон или максаф.
Для себя, ты же любитель считать нарушения, посчитай и что?
На своих не жалуемся?
То есть свои могут нарушать правила?
Так и везде, на дороге, в жизни, в коррупции..
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