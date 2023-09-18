НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проблемы отопительного сезона в Костанае - Средняя зарплата в КТЭК выросла на 50 000 тенге, долги населения составили почти 0,5 млн тенге
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47569
Проблемы отопительного сезона в Костанае - Средняя зарплата в КТЭК выросла на 50 000 тенге, долги населения составили почти 0,5 млн тенге
Отправлено: 18.09.23 - 14:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В этом году в целях улучшения качества поставляемых услуг для промывки и опрессовки 40-ка жилых домов, снятых с обслуживания ПКСК, выделили 930 000 тенге, - сообщил директор ГКП "КТЭК" Виктор Шмыглов
Читать новость

Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
60
Re: Проблемы отопительного сезона в Костанае - Средняя зарплата...
Отправлено: 18.09.23 - 14:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в заголовке долг пол миллиона, а в статье пол ярда
наверное в статье более приближено
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1803
Re: Проблемы отопительного сезона в Костанае - Средняя зарплата...
Отправлено: 18.09.23 - 16:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS