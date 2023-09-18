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Проблемы отопительного сезона в Костанае - Средняя зарплата в КТЭК выросла на 50 000 тенге, долги населения составили почти 0,5 млн тенге
Проблемы отопительного сезона в Костанае - Средняя зарплата в КТЭК выросла на 50 000 тенге, долги населения составили почти 0,5 млн тенге
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