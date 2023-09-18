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≡ Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47569
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 10:16
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Александр Вдовиченко говорит, что сбежал из зимовки рядом с посёлком Молодёжное Осакаровского района в Карагандинской области. Он был в рваной одежде, грязный и голодный, когда его увидел при въезде в Караганду водитель скорой помощи.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 15:27
#15
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Цитата:
maxsaf:
все так как и должно быть

житель канады в очередной раз продемонстрировал нам что все новости из Казахстана для него ржач
ребенка током убило-ржет и мемасики рассылает
преступление против человека совершено-ржач и шутейки
пожары, потопы, погромы-один канадец смеется
поэтому я за географическую дифференциацию читателей на форуме как в тенгри сделали
чтобы сразу было видно из каких стран тут люди пишут и ржут над нашими проблемами
чтобы у читателей сразу картина-маслом прояснялась
тааак ага канаду, германию, россию веселят наши трагедии
делаем выводы-кто от нас в массе своей уезжает по моральному облику....
Цитата:
ОГПУ:
Там участковый инспектор в осакаровском районе совсем д...ебил?! Аким села д...ебил? Они не знают кто у них на территории находится? На 100% знают. Рыба с головы гниёт, мужику вернуться и добиться наказания

сидят мужики на трубах
греются и бухают спирт
у кого пальцев нет у кого ушей-отомрожены
подьезжает парень на джипане-сразу условие-мужики я вас забираю на всю зиму в тургай на зимовку-будете работать взамен-одежда, стирка, обмывка ,еда само собой и каждодневная оплата
одно условие никакой выпивки-кого замечу сразу выгоняю обратно в город
из 10 мужиков трое приживаются и остаются работать на постоянку
условия хорошие
остальные семь не выдерживают сбегают обратно в город где сбухиваются на трубах
участковые прекрасно все знают на какой ферме кто работает

в этом случае мужика женили (нонсенс) где это видано чтобы рабов которых удерживают насильно в неволе (к примеру гребцов на галерах) женили свадьбу им праздновали да они еще и детей заводили там и дальше работали как ни в чем небывало?
что это за рабство такое? дальше выяснится что он спокойно мог уйти просто не хотелось а вот щас как захотелось
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14004
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 15:34
#16
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в челбинске мужик 15 лет девушку в подвале держал
насиловал и издевался
когда уходил сажал ее на цепь
мать была вкурсе все 15 лет
соседям рассказывала что невеста нелюдимая поэтому не выходит
спастись она смогла только после того как мать позволила той убежать и освободила ее

тут мужик в рабстве находит невесту, женится и заводит ребенка
6 лет работает на выпасе скота на открытом пространстве
нет не спорю хозяин фермы конечно попал на уголовку просто порядки у него в трудовом лагере какието странные)
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