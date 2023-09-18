Цитата:
maxsaf:
все так как и должно быть
житель канады в очередной раз продемонстрировал нам что все новости из Казахстана для него ржач
ребенка током убило-ржет и мемасики рассылает
преступление против человека совершено-ржач и шутейки
пожары, потопы, погромы-один канадец смеется
поэтому я за географическую дифференциацию читателей на форуме как в тенгри сделали
чтобы сразу было видно из каких стран тут люди пишут и ржут над нашими проблемами
чтобы у читателей сразу картина-маслом прояснялась
тааак ага канаду, германию, россию веселят наши трагедии
делаем выводы-кто от нас в массе своей уезжает по моральному облику....
Цитата:
ОГПУ:
Там участковый инспектор в осакаровском районе совсем д...ебил?! Аким села д...ебил? Они не знают кто у них на территории находится? На 100% знают. Рыба с головы гниёт, мужику вернуться и добиться наказания
сидят мужики на трубах
греются и бухают спирт
у кого пальцев нет у кого ушей-отомрожены
подьезжает парень на джипане-сразу условие-мужики я вас забираю на всю зиму в тургай на зимовку-будете работать взамен-одежда, стирка, обмывка ,еда само собой и каждодневная оплата
одно условие никакой выпивки-кого замечу сразу выгоняю обратно в город
из 10 мужиков трое приживаются и остаются работать на постоянку
условия хорошие
остальные семь не выдерживают сбегают обратно в город где сбухиваются на трубах
участковые прекрасно все знают на какой ферме кто работает
в этом случае мужика женили (нонсенс) где это видано чтобы рабов которых удерживают насильно в неволе (к примеру гребцов на галерах) женили свадьбу им праздновали да они еще и детей заводили там и дальше работали как ни в чем небывало?
что это за рабство такое? дальше выяснится что он спокойно мог уйти просто не хотелось а вот щас как захотелось