Отправлено: - 15:27

maxsaf:

все так как и должно быть

ОГПУ:

Там участковый инспектор в осакаровском районе совсем д...ебил?! Аким села д...ебил? Они не знают кто у них на территории находится? На 100% знают. Рыба с головы гниёт, мужику вернуться и добиться наказания

Цитата:житель канады в очередной раз продемонстрировал нам что все новости из Казахстана для него ржачребенка током убило-ржет и мемасики рассылаетпреступление против человека совершено-ржач и шутейкипожары, потопы, погромы-один канадец смеетсяпоэтому я за географическую дифференциацию читателей на форуме как в тенгри сделаличтобы сразу было видно из каких стран тут люди пишут и ржут над нашими проблемамичтобы у читателей сразу картина-маслом проясняласьтааак ага канаду, германию, россию веселят наши трагедииделаем выводы-кто от нас в массе своей уезжает по моральному облику....Цитата:сидят мужики на трубахгреются и бухают спирту кого пальцев нет у кого ушей-отомроженыподьезжает парень на джипане-сразу условие-мужики я вас забираю на всю зиму в тургай на зимовку-будете работать взамен-одежда, стирка, обмывка ,еда само собой и каждодневная оплатаодно условие никакой выпивки-кого замечу сразу выгоняю обратно в городиз 10 мужиков трое приживаются и остаются работать на постоянкуусловия хорошиеостальные семь не выдерживают сбегают обратно в город где сбухиваются на трубахучастковые прекрасно все знают на какой ферме кто работаетв этом случае мужика женили (нонсенс) где это видано чтобы рабов которых удерживают насильно в неволе (к примеру гребцов на галерах) женили свадьбу им праздновали да они еще и детей заводили там и дальше работали как ни в чем небывало?что это за рабство такое? дальше выяснится что он спокойно мог уйти просто не хотелось а вот щас как захотелось