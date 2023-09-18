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Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47569
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 10:16
Александр Вдовиченко говорит, что сбежал из зимовки рядом с посёлком Молодёжное Осакаровского района в Карагандинской области. Он был в рваной одежде, грязный и голодный, когда его увидел при въезде в Караганду водитель скорой помощи.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19281
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 10:16
Ничего больше не хаю, все хорошо, все отлично, все так как и должно быть
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 117
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 10:53
Там участковый инспектор в осакаровском районе совсем д...ебил?! Аким села д...ебил? Они не знают кто у них на территории находится? На 100% знают. Рыба с головы гниёт, мужику вернуться и добиться наказания
L
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.01.23
- Сообщений:
- 10
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 11:20
В каких диких местах среди страшных людей мы живем, Господа! Какие "славные кхашники" у нас есть! Монстры!! Это же ПОЗОРИЩЕ!!!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1278
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 11:33
Цитата:
Это про этого раба можно сказать. Ещё меня всегда удивляют проститутки в рабстве,а вы точно не хотите там работать?? Неужели не реально сбежать или сообщить через клиента? Или только конченые отморозки окружают их? Никогда не поверю про эти рабства.
ОГПУ:
совсем д...ебил?!
совсем д...ебил?!
Это про этого раба можно сказать. Ещё меня всегда удивляют проститутки в рабстве,а вы точно не хотите там работать?? Неужели не реально сбежать или сообщить через клиента? Или только конченые отморозки окружают их? Никогда не поверю про эти рабства.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 355
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 12:21
Здесь полстраны в рабстве, и работает за еду. Если каждый будет заявление писать, то все устои зашатаются
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 14:13
Повезло ему, еще и ребенка заделал.
Бичевал бы тут среди помоек, может помер бы от передозы алкоголя или холода..
Бичевал бы тут среди помоек, может помер бы от передозы алкоголя или холода..
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 14:18
Работники сами туда идут и добровольно.
Чешет.
У меня братан двоюродный тоже там поначалу сгинул, но родичи его, года через три решили его навести.
Да, пас скот.
Даже родная сестра ездила.
Но вот не взяли его к себе, хотя я им , его сеструхе три квартиры отдал когда то в Рудном, и другой его родной в Челгашах дом купил.
Квартиры же надо сдавать, прибыль получать..
Ему самому малосемейку купил, он ее пробухал..
Объявился, теперь добровольно батрачит в Боровском районе.
То что он там о рабстве что то мычит, конечно чушь..
Чешет.
У меня братан двоюродный тоже там поначалу сгинул, но родичи его, года через три решили его навести.
Да, пас скот.
Даже родная сестра ездила.
Но вот не взяли его к себе, хотя я им , его сеструхе три квартиры отдал когда то в Рудном, и другой его родной в Челгашах дом купил.
Квартиры же надо сдавать, прибыль получать..
Ему самому малосемейку купил, он ее пробухал..
Объявился, теперь добровольно батрачит в Боровском районе.
То что он там о рабстве что то мычит, конечно чушь..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1419
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 14:20
Цитата:
Да 100% уже был бы на небесах! Был бы нормальный человек ни кто бы не отправил его в рабство.Скорее всего конченный алкоголик. И за шесть лет не мог сбежать? да полный бред.
111:
Повезло ему, еще и ребенка заделал. Бичевал бы тут среди помоек, может помер бы от передозы алкоголя или холода..
Повезло ему, еще и ребенка заделал. Бичевал бы тут среди помоек, может помер бы от передозы алкоголя или холода..
Да 100% уже был бы на небесах! Был бы нормальный человек ни кто бы не отправил его в рабство.Скорее всего конченный алкоголик. И за шесть лет не мог сбежать? да полный бред.
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 14:29
Братан тоже под Атбасаром бичевал типа, но считаю это работой.
Они практически не пьют, едят всегда мясо, баранину в основном, ни в чем не нуждаются.
И то, недавно он купил себе мотоцикл в Боровском, на другом стойбище.
Не понравился что то, купил второй, пасти скот.
Сюда приезжает свободно, тут бухает по черному и серьезно, как всегда.
Там нет.
Это как церки были же раньша типа Адвентистов семерки.
Там девчонку помню, 18 лет, с нами бухала и накуривалась по черному.
Потом исчезла.
Встретил в каком то автобусе через несколько лет, набожная такая, не курит, не пьет..
Это ее и спасло..
[Исправлено: 111, 18.09.2023 - 15:03]
Они практически не пьют, едят всегда мясо, баранину в основном, ни в чем не нуждаются.
И то, недавно он купил себе мотоцикл в Боровском, на другом стойбище.
Не понравился что то, купил второй, пасти скот.
Сюда приезжает свободно, тут бухает по черному и серьезно, как всегда.
Там нет.
Это как церки были же раньша типа Адвентистов семерки.
Там девчонку помню, 18 лет, с нами бухала и накуривалась по черному.
Потом исчезла.
Встретил в каком то автобусе через несколько лет, набожная такая, не курит, не пьет..
Это ее и спасло..
[Исправлено: 111, 18.09.2023 - 15:03]
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 14:42
А сюда приезжает, кому он нужен?
Той, что дом купил, продала его, купила дом в Затобыловке, мест нет само собой, всего 4 комнаты, она и муж, у детей свои жилища.
Для двоих тесновато.
У той которой три хаты дал, тоже нет мест, пятикомнатная в Качарах, своим детям надо что то, да и в Астане надо квартиру покупать скоро, деньги дает под проценты..
А вот государство виновато, рабы то у государства, не у нас..
Той, что дом купил, продала его, купила дом в Затобыловке, мест нет само собой, всего 4 комнаты, она и муж, у детей свои жилища.
Для двоих тесновато.
У той которой три хаты дал, тоже нет мест, пятикомнатная в Качарах, своим детям надо что то, да и в Астане надо квартиру покупать скоро, деньги дает под проценты..
А вот государство виновато, рабы то у государства, не у нас..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13148
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 14:52
Цитата:
111:Врятли он ценный работник. Я тоже думаю щас он потыкается в поисках работы и назад попросится. Там его кормили, женили, спать уложили , а тут он не кому не нужен. Государству тем более . Времена тяжёлые .
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 14:57
Цитата:
В стойбищах они только ценные.
Они там короли.
Как говорится, лучше быть первым среди последних, чем последним среди первых..
Vit:
Врятли он ценный работник.
Врятли он ценный работник.
В стойбищах они только ценные.
Они там короли.
Как говорится, лучше быть первым среди последних, чем последним среди первых..
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 14:59
В стройке тоже силен братан, на на стройках спиваются со слабым характером, а там он под Атбасаром хозяевам что то делал и был на высоте, а не пьяным в луже собственного дерьма..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4830
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 15:13
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И не надо удивлённые глаза строить- вы тоже жили тут, вам это знакомо, хотя бы по к/ф "Камышовый рай".: - прочитали и 111 и Вита - это правда жизни-значит так и должно быть: слесарю - слесарево; бичу- работа в к/х.
А, куда его: - участковому он не нужен; родным тоже- так хоть при деле, одет, обут, женат и трудоустроен, по вокзалам и помойкам не болтается.
111:
Цитата:
Vit:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Цитата:
Сабыр:
Цитата:
maxsaf:
больше не хаю, все хорошо
больше не хаю, все хорошо
И не надо удивлённые глаза строить- вы тоже жили тут, вам это знакомо, хотя бы по к/ф "Камышовый рай".: - прочитали и 111 и Вита - это правда жизни-значит так и должно быть: слесарю - слесарево; бичу- работа в к/х.
А, куда его: - участковому он не нужен; родным тоже- так хоть при деле, одет, обут, женат и трудоустроен, по вокзалам и помойкам не болтается.
-
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