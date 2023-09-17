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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.23 - 00:33
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.23 - 00:34
Цитата:
Инфлюенсер спрыгнул два раза подряд - к дождю, примета такая
111:
Проехали..
Проехали..
Инфлюенсер спрыгнул два раза подряд - к дождю, примета такая
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 00:06
"США нужен стратегический подход к сердцу евразийского континента, где они исторически имели гораздо меньшее влияние, чем Россия и Китай. В то время, когда и Москва, и Пекин сталкиваются с вызовами, Вашингтон может установить более прочные связи с Центральной Азией. Ключевым моментом будет тесное сотрудничество с Казахстаном, естественным лидером региона"
Тенгри
Тенгри
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 00:08
Видимо с предыдущим президентом все, о чем удалось договориться - переход на латиницу) пришло время для второй попытки
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 12:07
Нравится мне общаться с Абайкой, и дело даже не в темах для обсуждения, и не в том, на чьей стороне правда, а в том, как они проходят и когда) я жду его, жду, а он все не выходит. Но как только он заступает на боевое дежурство - он отдает себя службе без остатка) молодец пишет мне такие поэмы длинные, да ещё и в рабочее время якобы психолога мне это льстит, правда, приятно А если из-за меня приходилось не в свою смену выходить - я прошу прощения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 12:09
Цитата:
Ты же всех танцоров на местной дискотеке поименно знаешь, расскажи мне про Абайку, какой он?
111:
Ты же всех танцоров на местной дискотеке поименно знаешь, расскажи мне про Абайку, какой он?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3217
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 12:58
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 14:38
Цитата:
Что, получил и от него?
maxsaf:
расскажи мне про Абайку, какой он?
расскажи мне про Абайку, какой он?
Что, получил и от него?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:03
Цитата:
На мой взгляд, в последние дни, Абайка, хорошо прожарил поуехавщих!
111:
Что, получил и от него?
Что, получил и от него?
На мой взгляд, в последние дни, Абайка, хорошо прожарил поуехавщих!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:05
Длинные посты не могу читать, но пару прочитал и понятно, отщемил что то какому то канадцу..
Что тот аж сюда прибежал от щимки..
Что тот аж сюда прибежал от щимки..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14004
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:05
Цитата:
Цитата:
задело канаду что на его поле зашли в обсуждении языкового вопроса)
так задело что уже справки наводить начал у форумчан)
как говорил мой незабвенный профессор с кафедры сетевого троллинга
"всегда в диалоге обсуди проблемы оппненента, если он внятно не сможет объяснить ситуацию по проблемным вопросам в своей стране, городе или семье-ты уже его положил")))
Цитата:
человека тут троллят через раз
удерживают его по приколу до 1 ночи чтобы он не выспался с утра
а он думает что это ему такое отдельное внимание таким образом оказывают)))
самомнения там не занимать)
maxsaf:
я жду его, жду, а он все не выходит. Но как только он заступает на боевое дежурство - он отдает себя службе без остатка) молодец
я жду его, жду, а он все не выходит. Но как только он заступает на боевое дежурство - он отдает себя службе без остатка) молодец
Цитата:
maxsaf:
расскажи мне про Абайку, какой он?
расскажи мне про Абайку, какой он?
задело канаду что на его поле зашли в обсуждении языкового вопроса)
так задело что уже справки наводить начал у форумчан)
как говорил мой незабвенный профессор с кафедры сетевого троллинга
"всегда в диалоге обсуди проблемы оппненента, если он внятно не сможет объяснить ситуацию по проблемным вопросам в своей стране, городе или семье-ты уже его положил")))
Цитата:
maxsaf:
пишет мне такие поэмы длинные, да ещё и в рабочее время якобы психолога мне это льстит, правда, приятно А если из-за меня приходилось не в свою смену выходить - я прошу прощения
пишет мне такие поэмы длинные, да ещё и в рабочее время якобы психолога мне это льстит, правда, приятно А если из-за меня приходилось не в свою смену выходить - я прошу прощения
человека тут троллят через раз
удерживают его по приколу до 1 ночи чтобы он не выспался с утра
а он думает что это ему такое отдельное внимание таким образом оказывают)))
самомнения там не занимать)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.23 - 15:07
Цитата:
Тем более у него три пропущенных, то есть нарушенных.
Наверно рад, что не сделали его просто П.
Счастлив..
abaika95:
самомнения там не занимать)
самомнения там не занимать)
Тем более у него три пропущенных, то есть нарушенных.
Наверно рад, что не сделали его просто П.
Счастлив..
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