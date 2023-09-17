Отправлено: - 15:05

maxsaf:

я жду его, жду, а он все не выходит. Но как только он заступает на боевое дежурство - он отдает себя службе без остатка) молодец

maxsaf:

расскажи мне про Абайку, какой он?

maxsaf:

пишет мне такие поэмы длинные, да ещё и в рабочее время якобы психолога мне это льстит, правда, приятно А если из-за меня приходилось не в свою смену выходить - я прошу прощения

Цитата:Цитата:задело канаду что на его поле зашли в обсуждении языкового вопроса)так задело что уже справки наводить начал у форумчан)как говорил мой незабвенный профессор с кафедры сетевого троллинга"всегда в диалоге обсуди проблемы оппненента, если он внятно не сможет объяснить ситуацию по проблемным вопросам в своей стране, городе или семье-ты уже его положил")))Цитата:человека тут троллят через разудерживают его по приколу до 1 ночи чтобы он не выспался с утраа он думает что это ему такое отдельное внимание таким образом оказывают)))самомнения там не занимать)