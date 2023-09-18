Отправлено: - 14:20

111:

Повезло ему, еще и ребенка заделал. Бичевал бы тут среди помоек, может помер бы от передозы алкоголя или холода..

Цитата:Да 100% уже был бы на небесах! Был бы нормальный человек ни кто бы не отправил его в рабство.Скорее всего конченный алкоголик. И за шесть лет не мог сбежать? да полный бред.