Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...

Отправлено: - 14:18

Работники сами туда идут и добровольно.

Чешет.

У меня братан двоюродный тоже там поначалу сгинул, но родичи его, года через три решили его навести.

Да, пас скот.

Даже родная сестра ездила.

Но вот не взяли его к себе, хотя я им , его сеструхе три квартиры отдал когда то в Рудном, и другой его родной в Челгашах дом купил.

Квартиры же надо сдавать, прибыль получать..

Ему самому малосемейку купил, он ее пробухал..

Объявился, теперь добровольно батрачит в Боровском районе.

То что он там о рабстве что то мычит, конечно чушь..