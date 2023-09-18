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«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47568
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 08:24
В течение года - до октября-ноября 2024-го - сотрудники ДП планируют установить в областном центре 1 000 камер. В тех районах, где в основном, по анализу полиции, делают «закладки»: и в старых - КЖБИ и КСК, и в новых - Аэропорт, Кунай и Юбилейный.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3120
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 08:24
очередной распил бюджетных денег с установкой этой тысячи камер. По цене наверняка выйдут как 10 тысяч камер. И сдаётся мне, что если бы вместо адресов телеграмм-каналлов, писали надпись "Алга", то тех кто наносит надписи, находили бы очень быстро и без всяких камер.
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 08:58
Самый простой и доступный способ борьбы с искоренением наркоты - это поменять весь состав управления по борьбы с наркотиками.
Что бы не было у наркодельцов КРЫШИ.
И наркоты станет - ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Сужу по материалам местной прессы.
Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.
Что бы не было у наркодельцов КРЫШИ.
И наркоты станет - ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Сужу по материалам местной прессы.
Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 09:10
Цитата:
Цитата:
Я бы с радостью присоединился к вам, господа форумчане, поделившись мнением, но насколько я понял Акроса - у вас и только у вас есть эксклюзивное право обс...ть, а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле
ACROS:
Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.
Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.
Цитата:
юля елиссева:
очередной распил бюджетных денег
очередной распил бюджетных денег
Я бы с радостью присоединился к вам, господа форумчане, поделившись мнением, но насколько я понял Акроса - у вас и только у вас есть эксклюзивное право обс...ть, а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 09:26
Цитата:
Ну, конечно ДА - у вас есть своё канадское управление по борьбе и с наркотой и с коррупцией и очевидно, наверное, там тоже есть свои недостатки - займитесь этим и так вы быстрее забудете свою родину и быстрей вольётесь в стройные ряды канадцев и будете полнокровно ОЩУЩАТЬ себя кэнаксом и главное - поменяетесь ментально.
maxsaf:
а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле
а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле
Ну, конечно ДА - у вас есть своё канадское управление по борьбе и с наркотой и с коррупцией и очевидно, наверное, там тоже есть свои недостатки - займитесь этим и так вы быстрее забудете свою родину и быстрей вольётесь в стройные ряды канадцев и будете полнокровно ОЩУЩАТЬ себя кэнаксом и главное - поменяетесь ментально.
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 09:40
Цитата:
Без меня вы не справитесь, вы плохо стараетесь, критикуйте жестче
Я вам подсказки дам: задайте себе вопрос, сколько нужно народу, чтобы мониторить тысячу камер в реальном времени. Сколько понадобится экранов, высокоскоростных каналов связи и оборудования для записи?
ACROS:
займитесь этим
займитесь этим
Без меня вы не справитесь, вы плохо стараетесь, критикуйте жестче
Я вам подсказки дам: задайте себе вопрос, сколько нужно народу, чтобы мониторить тысячу камер в реальном времени. Сколько понадобится экранов, высокоскоростных каналов связи и оборудования для записи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3120
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 09:43
Цитата:
ровно столько чтобы у кого-то появились новые двроцы за бугром :))
[Исправлено: юля елиссева, 18.09.2023 - 09:43]
maxsaf:
Сколько понадобится экранов, высокоскоростных каналов связи и оборудования для записи?
Сколько понадобится экранов, высокоскоростных каналов связи и оборудования для записи?
ровно столько чтобы у кого-то появились новые двроцы за бугром :))
[Исправлено: юля елиссева, 18.09.2023 - 09:43]
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 10:01
Мне однажды поставили задачу, вывести 160 изображений на телевизоры. На экран можно вывести 4, 9 или 16 картинок, причем 9 уже мелковато, 16 - вообще там фиг чё разглядишь. И даже если делать по 16, то надо минимум 10 устройств, типа видеорегистратора и 10 телевизоров, ну и пару человек наблюдать за всем этим. В вашем случае если делать по 9 картинок, нужна сотня телевизоров, сотня регистраторов, ну и человек 20 персонала, плюс аренда каналов связи. Тянет на несколько лямов баксов. Если я в чем то не прав - поправьте.
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 10:09
Цитата:
Учтём - бей своих чтобы чужие боялись; бей чужих что бы свои боялись.Цитата:
В ай-ти технологии - - ни в зуб ногой, но поправлю- не один десяток лямов баксов.
Это у нас такая национальная идея, которую так долго искали и ищут нац.патриоты, не зная что она уже ОТЫСКАЛАСЬ - коррупция и воровство и, как же без неё, - замена новых бордюров на совершенно новые бордюры.
maxsaf:
плохо стараетесь
плохо стараетесь
Учтём - бей своих чтобы чужие боялись; бей чужих что бы свои боялись.Цитата:
maxsaf:
поправьте.
поправьте.
В ай-ти технологии - - ни в зуб ногой, но поправлю- не один десяток лямов баксов.
Это у нас такая национальная идея, которую так долго искали и ищут нац.патриоты, не зная что она уже ОТЫСКАЛАСЬ - коррупция и воровство и, как же без неё, - замена новых бордюров на совершенно новые бордюры.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13147
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 11:53
Цитата:
Да мне будет не каких 1000 камер, и сотни телевизоров. Будет 2 камеры и сотня новых крузаков А поймать пару глупых студенток можно и ваще без камер.)
maxsaf:
Да мне будет не каких 1000 камер, и сотни телевизоров. Будет 2 камеры и сотня новых крузаков А поймать пару глупых студенток можно и ваще без камер.)
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 12:02
Цитата:
Это хорошо, что вы не считаете постыдным признавать такое. Есть шанс, что когда-нибудь справитесь.
ACROS:
Это у нас такая национальная идея, которую так долго искали и ищут нац.патриоты, не зная что она уже ОТЫСКАЛАСЬ - коррупция и воровство и, как же без неё, - замена новых бордюров на совершенно новые бордюры.
Это у нас такая национальная идея, которую так долго искали и ищут нац.патриоты, не зная что она уже ОТЫСКАЛАСЬ - коррупция и воровство и, как же без неё, - замена новых бордюров на совершенно новые бордюры.
Это хорошо, что вы не считаете постыдным признавать такое. Есть шанс, что когда-нибудь справитесь.
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 12:10
Цитата:
Vit:
Будет 2 камеры и сотня новых крузаков
Будет 2 камеры и сотня новых крузаков
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