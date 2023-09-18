Отправлено: - 09:10

ACROS:

Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.

юля елиссева:

очередной распил бюджетных денег

Цитата:Цитата:Я бы с радостью присоединился к вам, господа форумчане, поделившись мнением, но насколько я понял Акроса - у вас и только у вас есть эксклюзивное право обс...ть, а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле