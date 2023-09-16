Отправлено: - 11:21

maxsaf:

Что и требовалось доказать...

maxsaf:

Это не правда, школы с французским языком обучения есть почти везде, но их ровно столько, сколько желающих в них учиться.

maxsaf:

А почему бы и нет?

maxsaf:

Щас я это проверю...

maxsaf:

Не если русский, а если русскоговорящий. Хватит смешивать языковой вопрос с национальным.

Цитата:канадские украинцы-обижаются)Цитата:сейчас гдето расплакался российский консул в рккоторый возмутился от того что доля учеников в русскоязычных школах в рк сокращаетсяоказывается доля населения нужна?кстати в твоей деревне есть школа на французском? Цитата:завтра во всех сми россииукраинец из канады требует создать резервацию для русских в рк!!!караул! нацисты!))Цитата:алматы загуглисколько там школ русскоязычныхЦитата:ну так я и говорюказах ( ну а кто еще?) обязан уточнять кто перед ним? казахоязычный или русскоязычный стоит чтобы задать ему вопрос? если не угодает кто перед ним то он провокатор? так?