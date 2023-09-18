Отправлено: - 11:33

ОГПУ:

совсем д...ебил?!

Цитата:Это про этого раба можно сказать. Ещё меня всегда удивляют проститутки в рабстве,а вы точно не хотите там работать?? Неужели не реально сбежать или сообщить через клиента? Или только конченые отморозки окружают их? Никогда не поверю про эти рабства.