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≡ Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47568
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 10:16
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Александр Вдовиченко говорит, что сбежал из зимовки рядом с посёлком Молодёжное Осакаровского района в Карагандинской области. Он был в рваной одежде, грязный и голодный, когда его увидел при въезде в Караганду водитель скорой помощи.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19278
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 10:16
#1
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Ничего больше не хаю, все хорошо, все отлично, все так как и должно быть :lol:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
117
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 10:53
#2
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Там участковый инспектор в осакаровском районе совсем д...ебил?! Аким села д...ебил? Они не знают кто у них на территории находится? На 100% знают. Рыба с головы гниёт, мужику вернуться и добиться наказания
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L
§ Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
10
Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Отправлено: 18.09.23 - 11:20
#3
Комментарий проходит проверку.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1278
Re: Работал только за еду: житель Костаная заявил, что 6 лет...
Отправлено: 18.09.23 - 11:33
#4
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Цитата:
ОГПУ:
совсем д...ебил?!

Это про этого раба можно сказать. Ещё меня всегда удивляют проститутки в рабстве,а вы точно не хотите там работать?? Неужели не реально сбежать или сообщить через клиента? Или только конченые отморозки окружают их? Никогда не поверю про эти рабства.
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