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≡ «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47566
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 08:24
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В течение года - до октября-ноября 2024-го - сотрудники ДП планируют установить в областном центре 1 000 камер. В тех районах, где в основном, по анализу полиции, делают «закладки»: и в старых - КЖБИ и КСК, и в новых - Аэропорт, Кунай и Юбилейный.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3119
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 08:24
#1
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очередной распил бюджетных денег с установкой этой тысячи камер. По цене наверняка выйдут как 10 тысяч камер. И сдаётся мне, что если бы вместо адресов телеграмм-каналлов, писали надпись "Алга", то тех кто наносит надписи, находили бы очень быстро и без всяких камер.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4825
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 08:58
#2
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Самый простой и доступный способ борьбы с искоренением наркоты - это поменять весь состав управления по борьбы с наркотиками.
Что бы не было у наркодельцов КРЫШИ.
И наркоты станет - ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Сужу по материалам местной прессы.

Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19239
«Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют бороться с распространением наркотиков в Костанае?
Отправлено: 18.09.23 - 09:10
#3
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Цитата:
ACROS:
Это как и борьба с коррупцией- надо ликвидировать Агентство по противодействию коррупции - и оно, коррупция, само сойдёт на нет.

Цитата:
юля елиссева:
очередной распил бюджетных денег

Я бы с радостью присоединился к вам, господа форумчане, поделившись мнением, но насколько я понял Акроса - у вас и только у вас есть эксклюзивное право обс...ть, а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4825
Re: «Установят 1000 видеокамер» - Как борются и планируют...
Отправлено: 18.09.23 - 09:26
#4
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Цитата:
maxsaf:
а я как поуехавший, скромно промолчу. Мысленно с вами в вашем нелёгком деле


Ну, конечно ДА - у вас есть своё канадское управление по борьбе и с наркотой и с коррупцией и очевидно, наверное, там тоже есть свои недостатки - займитесь этим и так вы быстрее забудете свою родину и быстрей вольётесь в стройные ряды канадцев и будете полнокровно ОЩУЩАТЬ себя кэнаксом и главное - поменяетесь ментально.
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