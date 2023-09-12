Отправлено: - 08:50

vofkakst:

Фантастический городок

Цитата:Всегда так было. И не только здесь. В советское время просто сносили и никого не спрашивали:- Радуйтесь, получите квартиру в благоустройке!- Урааа!- А ты что не радуешься?! Чем-то недоволен?- УРААААААА!Другое дело, что, наверное, компенсируют/выплачивают слабо за землю в самом центре. Отсюда и такое количество недовольных.