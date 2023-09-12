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≡ Признать незаконным изъятие двух земельных участков под госнужды требует житель Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47566
Признать незаконным изъятие двух земельных участков под госнужды требует житель Костаная
Отправлено: 12.09.23 - 18:55
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Истец владеет двумя земельными участками по адресу ул. Касымханова: № 70 и № 72, которые попадают под принудительное отчуждение в связи с изъятием для госнужд. Он считает, что это решение идет вразрез с генеральным планом.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
628
Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...
Отправлено: 12.09.23 - 18:55
#1
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Фантастический городок. Живёт себе человек, гражданин, налогоплательщик,и тут х#ракс - "мы изымаем вашу территорию, нам она нужна"
О какой уверенности в завтрашнем дне может идти речь? Где соблюдение гарантированного конституцией РК право на жилье???
Слышит ли нас "слышащее" (как оно себя вдруг стало любить называть) государство?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6316
Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...
Отправлено: 12.09.23 - 20:58
#2
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Не дают людям жить спокойно, обязательно что-нибудь придумают. Бедного старика до могилы доведут,хотя я думаю компенсация должна быть достойной
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1418
Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...
Отправлено: 12.09.23 - 21:17
#3
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Цитата:
Территория в центре Костаная городской власти необходима для «строительства объектов общего пользования». Как уточняется в скобках, «(парковой зоны)».

Источник:

Все же знают что этот участок продал или оформил для себя через подставного человека Святой Сергей Витальевич!
Цитата:
- На основании чего вынесено постановление? - задается вопросом Валерий Кульга.

Источник:

Валерий расскажите лучше правду! Потому что такой лакомый участок так просто не оформляют простым смертным
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31014
Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...
Отправлено: 13.09.23 - 14:26
#4
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Крутое место, крутой мужичок..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1321
Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...
Отправлено: 18.09.23 - 08:50
#5
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Цитата:
vofkakst:
Фантастический городок


Всегда так было. И не только здесь. В советское время просто сносили и никого не спрашивали:
- Радуйтесь, получите квартиру в благоустройке!
- Урааа!
- А ты что не радуешься?! Чем-то недоволен?
- УРААААААА!

Другое дело, что, наверное, компенсируют/выплачивают слабо за землю в самом центре. Отсюда и такое количество недовольных.
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