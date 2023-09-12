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Признать незаконным изъятие двух земельных участков под госнужды требует житель Костаная
Признать незаконным изъятие двух земельных участков под госнужды требует житель Костаная
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