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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47565
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4822
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 21:26
Цитата:
Всё верно, так и должно быть: - только надо договаривать до конца: - НИКТО и НИКОГДА в Казахстане, вам НЕ ЗАПРЕЩАЛ говорит на родном, русском, языке. Ни в обыденной жизни, и ни в одном официальном государственном органе. Разве не так ??
Саба прав на все 100% - русскоязычные и именно в Казахстане, НЕ ХОТЯТ изучать государственный язык, язык территории проживания, язык своей Родины. И что бы государство не делало в этом плане, хоть деньгами, хоть морально - ОНИ НИКОГДА не будут изучать казахский язык.
Меня это не колышит совсем, от этого мне не холодно, и не жарко. У меня много друзей, среди русских, и именно друзей, а не знакомых и с ними я пойду в разведку и они знают что я всегда прикрою их спину, также как и они мою, , но они не знают казахский и не хотят его знать и при случае как с Украиной они не будут впрягаться за Казахстан, хотя это их Родина. Это они мне прямо и говорят, так же как и я говорю им: - что ваша Россия - агрессор и вы тут пятая колонна.
Такая вот, реальность с языком.
И тут БЕСПОЛЕЗНО что то делать.
Единственное, это по Ленину - мирное сосуществование двух, трёх, десятков языков.
Добринцофф:
человеческое желание говорить на своём родном языке.
человеческое желание говорить на своём родном языке.
Всё верно, так и должно быть: - только надо договаривать до конца: - НИКТО и НИКОГДА в Казахстане, вам НЕ ЗАПРЕЩАЛ говорит на родном, русском, языке. Ни в обыденной жизни, и ни в одном официальном государственном органе. Разве не так ??
Саба прав на все 100% - русскоязычные и именно в Казахстане, НЕ ХОТЯТ изучать государственный язык, язык территории проживания, язык своей Родины. И что бы государство не делало в этом плане, хоть деньгами, хоть морально - ОНИ НИКОГДА не будут изучать казахский язык.
Меня это не колышит совсем, от этого мне не холодно, и не жарко. У меня много друзей, среди русских, и именно друзей, а не знакомых и с ними я пойду в разведку и они знают что я всегда прикрою их спину, также как и они мою, , но они не знают казахский и не хотят его знать и при случае как с Украиной они не будут впрягаться за Казахстан, хотя это их Родина. Это они мне прямо и говорят, так же как и я говорю им: - что ваша Россия - агрессор и вы тут пятая колонна.
Такая вот, реальность с языком.
И тут БЕСПОЛЕЗНО что то делать.
Единственное, это по Ленину - мирное сосуществование двух, трёх, десятков языков.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 21:36
Цитата:
Пятая колонна - это пресса. А не люди той или иной национальности. И то что они не впрягутся за Казахстан, ещё не значит, что Россия не впрегётся за русскоязычных, как это на Украине произошло. Не нужно играть и подменять понятия и принципы происходящего. Вы же бывший функционер, должны понимать последствия.
ACROS:
но они не знают казахский и не хотят его знать и при случае как с Украиной они не будут впрягаться за Казахстан, хотя это их Родина. Это они мне прямо и говорят, так же как и я говорю им: - что ваша Россия - агрессор и вы тут пятая колонна.
но они не знают казахский и не хотят его знать и при случае как с Украиной они не будут впрягаться за Казахстан, хотя это их Родина. Это они мне прямо и говорят, так же как и я говорю им: - что ваша Россия - агрессор и вы тут пятая колонна.
Пятая колонна - это пресса. А не люди той или иной национальности. И то что они не впрягутся за Казахстан, ещё не значит, что Россия не впрегётся за русскоязычных, как это на Украине произошло. Не нужно играть и подменять понятия и принципы происходящего. Вы же бывший функционер, должны понимать последствия.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 21:48
Если страна допускает многоязычие, то никто и не должен и не может обижаться, что кто то другой языка не знает. Это вполне нормально, для стран с многовекторной культурой. И никто не обижается. Но почему то именно в русскоязычном Казахстане появились Куаты. Нигде подобного больше замечено не было. Требующие извинений на камеру, и как мне кажется со стороны, многие это движение поддерживали. Хотя для меня лично, это личные комплексы. В Швейцарии или Канаде по языкам не комплексуют. Да и в Германии тоже, в крайнем случае переводчика найдут.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 22:33
Цитата:
Потому что это потребует огромных усилий с минимальной отдачей. Каждый человек сам прикидывает свои силы, сколько времени он потратит, и что получит взамен. Я сделал так же в свое время прикинул и выбрал. Мне знание казахского в моем окружении никаких преимуществ не давало, но требовало от меня огромных усилий. Возможно, я не способный к языкам, поэтому и изучение английского от меня потребовало определенных усилий, но это воздалось мне многократно. Зачем я буду изучать что-то что ради выгоды других а не ради своей выгоды? Казахский мне не откроет двери в высокие кабинеты, куда попадают по несколько иному признаку. Он не принесет мне ни одного дополнительного клиента. Что он мне даст? Когда шла русификация Казахстана - русский изучали только те, кто видел в этом какую-то выгоду для себя. Детей мы не берём в рассчет - за них родители думают.
ACROS:
Саба прав на все 100% - русскоязычные и именно в Казахстане, НЕ ХОТЯТ изучать государственный язык
Саба прав на все 100% - русскоязычные и именно в Казахстане, НЕ ХОТЯТ изучать государственный язык
Потому что это потребует огромных усилий с минимальной отдачей. Каждый человек сам прикидывает свои силы, сколько времени он потратит, и что получит взамен. Я сделал так же в свое время прикинул и выбрал. Мне знание казахского в моем окружении никаких преимуществ не давало, но требовало от меня огромных усилий. Возможно, я не способный к языкам, поэтому и изучение английского от меня потребовало определенных усилий, но это воздалось мне многократно. Зачем я буду изучать что-то что ради выгоды других а не ради своей выгоды? Казахский мне не откроет двери в высокие кабинеты, куда попадают по несколько иному признаку. Он не принесет мне ни одного дополнительного клиента. Что он мне даст? Когда шла русификация Казахстана - русский изучали только те, кто видел в этом какую-то выгоду для себя. Детей мы не берём в рассчет - за них родители думают.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 22:37
Цитата:
Я очень себе слабо представляю, чтобы франкофон на заправке достал камеру и начал отчитывать англоговорящего кассира за незнание французского.
Эл-починно:
В Швейцарии или Канаде по языкам не комплексуют.
В Швейцарии или Канаде по языкам не комплексуют.
Я очень себе слабо представляю, чтобы франкофон на заправке достал камеру и начал отчитывать англоговорящего кассира за незнание французского.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 22:58
Цитата:
Цитата:
Ну вот к чему сейчас вы это сказали? Мало казахов которые не хотят изучать казахский? Вы с 111 уже встретились, удалось донести до него важность знания гос. языка?
ACROS:
У меня много друзей, среди русских,
У меня много друзей, среди русских,
Цитата:
ACROS:
они не знают казахский и не хотят его знать
они не знают казахский и не хотят его знать
Ну вот к чему сейчас вы это сказали? Мало казахов которые не хотят изучать казахский? Вы с 111 уже встретились, удалось донести до него важность знания гос. языка?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 23:45
Комментарий проходит проверку.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 23:54
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4822
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 04:48
Цитата:
При чём тут пресса:- ей заплатят они гавкнут; не заплатят будут тихо сидеть.
Любая национально-этническая диаспора в Казахстане - потенциальная пятая колонна.
Цитата:
Русские власти, только и ищут повод что бы подстегнуть, чувствовать виновным, естественно, руками Соловьёвых, фёдоровых и прочих ( не сами же они будоражат это, только и только по тайному приказу властей), любым НАДУМАННЫМ поводом что бы подставить властей Казахстане в ущемлении якобы, прав русскоязычного населения, хотя это не так , даже СОВСЕМ не так.
Колониальная политика- разделяй и властвуй.
Цитата:
Неправильно комментируете: - русский изучали ВСЕ - выгодно оно им было или невыгодно- ВСЕ без разбору, тем более русский язык был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметом в школе. И родители тут НЕ ДУМАЛИ за детей- это была ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика того времени.
Цитата:
Зачем вы переворачиваете слова, вы же прекрасно поняли - это про русских сказано, тем более вы сами это подтвердили своим постом за №78.
Я заметил - переворачивать как вам удобно и раскручивать это- ваш метод при ведении дискуссии.
Эл-починно:
Пятая колонна - это пресса.
Пятая колонна - это пресса.
При чём тут пресса:- ей заплатят они гавкнут; не заплатят будут тихо сидеть.
Любая национально-этническая диаспора в Казахстане - потенциальная пятая колонна.
Цитата:
Эл-починно:
Россия не впрегётся за русскоязычных,
Россия не впрегётся за русскоязычных,
Русские власти, только и ищут повод что бы подстегнуть, чувствовать виновным, естественно, руками Соловьёвых, фёдоровых и прочих ( не сами же они будоражат это, только и только по тайному приказу властей), любым НАДУМАННЫМ поводом что бы подставить властей Казахстане в ущемлении якобы, прав русскоязычного населения, хотя это не так , даже СОВСЕМ не так.
Колониальная политика- разделяй и властвуй.
Цитата:
maxsaf:
шла русификация Казахстана - русский изучали только те
шла русификация Казахстана - русский изучали только те
Неправильно комментируете: - русский изучали ВСЕ - выгодно оно им было или невыгодно- ВСЕ без разбору, тем более русский язык был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметом в школе. И родители тут НЕ ДУМАЛИ за детей- это была ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика того времени.
Цитата:
maxsaf:
Мало казахов которые не хотят изучать казахский?
Мало казахов которые не хотят изучать казахский?
Зачем вы переворачиваете слова, вы же прекрасно поняли - это про русских сказано, тем более вы сами это подтвердили своим постом за №78.
Я заметил - переворачивать как вам удобно и раскручивать это- ваш метод при ведении дискуссии.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 04:56
Цитата:
А вот и истинная причина казификации проклюнулась, хотя как заметил автор статьи, она несвоевременна, бессмысленна и непоследовательна. Что в принципе согласуется с озвученными мною идеями мононационального государства и самоизоляции.
ACROS:
Любая национально-этническая диаспора в Казахстане - потенциальная пятая колонна.
Любая национально-этническая диаспора в Казахстане - потенциальная пятая колонна.
А вот и истинная причина казификации проклюнулась, хотя как заметил автор статьи, она несвоевременна, бессмысленна и непоследовательна. Что в принципе согласуется с озвученными мною идеями мононационального государства и самоизоляции.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 05:00
Цитата:
Казахский сейчас обязательный, но мои дети его не изучают потому что я, как их родитель, так решил за них.
ACROS:
более русский язык был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметом в школе. И родители тут НЕ ДУМАЛИ за детей-
более русский язык был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметом в школе. И родители тут НЕ ДУМАЛИ за детей-
Казахский сейчас обязательный, но мои дети его не изучают потому что я, как их родитель, так решил за них.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 05:02
Цитата:
А вы постарайтесь языковой вопрос рассматривать отдельно от национального. Тем более что родной язык и национальность далеко не всегда совпадают.
ACROS:
Зачем вы переворачиваете слова, вы же прекрасно поняли - это про русских сказано
Зачем вы переворачиваете слова, вы же прекрасно поняли - это про русских сказано
А вы постарайтесь языковой вопрос рассматривать отдельно от национального. Тем более что родной язык и национальность далеко не всегда совпадают.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 05:09
Цитата:
Видел ролик на Ютубе, типичная провокация со стороны русскоговорящих казахстанских нацменов. То ли магазин, то ли заправка, продавец - девчушка славянской внешности, судя по виду - совсем недавно окончила казахстанскую школу с обязательным казахским. И она отвечала, что казахский не знает. Ну это так, к слову о желании и нежелании учить. Никакая обязаловка не заставит.
ACROS:
русский изучали ВСЕ - выгодно оно им было или невыгодно- ВСЕ без разбору, тем более русский язык был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметом в школе.
русский изучали ВСЕ - выгодно оно им было или невыгодно- ВСЕ без разбору, тем более русский язык был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметом в школе.
Видел ролик на Ютубе, типичная провокация со стороны русскоговорящих казахстанских нацменов. То ли магазин, то ли заправка, продавец - девчушка славянской внешности, судя по виду - совсем недавно окончила казахстанскую школу с обязательным казахским. И она отвечала, что казахский не знает. Ну это так, к слову о желании и нежелании учить. Никакая обязаловка не заставит.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 05:10
Цитата:
Тогда о каких бабушках из аула так печется Куат и его команда, раз говорящих только на казахском вообще не существует, с ваших слов?
ACROS:
русский изучали ВСЕ - выгодно оно им было или невыгодно- ВСЕ без разбору
русский изучали ВСЕ - выгодно оно им было или невыгодно- ВСЕ без разбору
Тогда о каких бабушках из аула так печется Куат и его команда, раз говорящих только на казахском вообще не существует, с ваших слов?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 05:14
Цитата:
Новая государственная политика - избавиться от меня, сделать так чтобы мне стало некомфортно и я уехал. Поздравляю, хоть что-то у вас получилось.
ACROS:
это была ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика того времени.
это была ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика того времени.
Новая государственная политика - избавиться от меня, сделать так чтобы мне стало некомфортно и я уехал. Поздравляю, хоть что-то у вас получилось.
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