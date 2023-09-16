Отправлено: - 21:26

Добринцофф:

человеческое желание говорить на своём родном языке.

Цитата:Всё верно, так и должно быть: - только надо договаривать до конца: - НИКТО и НИКОГДА в Казахстане, вам НЕ ЗАПРЕЩАЛ говорит на родном, русском, языке. Ни в обыденной жизни, и ни в одном официальном государственном органе. Разве не так ??Саба прав на все 100% - русскоязычные и именно в Казахстане, НЕ ХОТЯТ изучать государственный язык, язык территории проживания, язык своей Родины. И что бы государство не делало в этом плане, хоть деньгами, хоть морально - ОНИ НИКОГДА не будут изучать казахский язык.Меня это не колышит совсем, от этого мне не холодно, и не жарко. У меня много друзей, среди русских, и именно друзей, а не знакомых и с ними я пойду в разведку и они знают что я всегда прикрою их спину, также как и они мою, , но они не знают казахский и не хотят его знать и при случае как с Украиной они не будут впрягаться за Казахстан, хотя это их Родина. Это они мне прямо и говорят, так же как и я говорю им: - что ваша Россия - агрессор и вы тут пятая колонна.Такая вот, реальность с языком.И тут БЕСПОЛЕЗНО что то делать.Единственное, это по Ленину - мирное сосуществование двух, трёх, десятков языков.