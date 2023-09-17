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"А нужна ли нам эта самая «историческая память»? А надо ли это?" - прозвучали достаточно убежденно слова моего собеседника. Живут же американцы без этого.

Цитата:Ну что греха таить, помнили, изучали, знали даже кого то и .. плюнули!Автору самому хоть это нужно?Зачем эта память об Великой Отечественной?Чтобы что?Ах да, чтобы не повторить прошлых сталинских ошибок..И что?Зачем эта память, если брат убивает брата, Россия, где якобы помнят о войне, со своими Героями и тд, нападает и истребляет соседний народ.Смысл этой памяти?Те же Азербайджан Армения.Нынешняя война буквально все перечеркнула и память о Героях просто обнулилась.Их пользуют лишь для того, Героев, Историю, чтобы оправдать то или иное убийство.Десять лет братоубийственной войны.Кому скажите нужна эта память?Тем старым советским людям, что придумали войну, чтоб напасть на соседей и убивать?Ничего себе, у вас память..Преступная, человеконенавистная и жестокая..Кто помнит якобы память, тот идет и спокойно убивает.Не, так не пойдет товарищ автор..