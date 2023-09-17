Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47565
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 10:46
Да что студенты, если при недавнем многолюдном обсуждении переименования улиц звучал вопрос: а кто такой Карбышев, достоин ли он нашей с вами памяти? Заметьте, распались не только страна и социалистическая система, но и Историческая Память дробится на крошащиеся осколки памятей местечковых.
Читать новость
Читать новость
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4820
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 10:46
Конечно, нужна: как без памяти, и тем более исторической ?
Мы же не манкурты, те же американцы - и у них есть историческая память- высказывание сие - это чистой воды бред, тупость и невежество его некогда якобы, сильного ученика.
Кстати - деградирование ОБЩЕГО образования и общей образовательной культуры - в этом есть и вина( вольная или невольная - другой вопрос) автора статьи, никто им, невзирая на все эти общественно-политические треволнения, переходы от одной общественной формации к другой, смене идеологии, не отменял главное в их просветительской работе: - сеять ВЕЧНОЕ, РАЗУМНОЕ и ДОБРОЕ.
То что нынешнее младо поколение - не в силах вспомнить участников и героев ВОВ, гражданской войны, героев целины, космоса - это очевидно итог работы автора и его коллег.
Мы же не манкурты, те же американцы - и у них есть историческая память- высказывание сие - это чистой воды бред, тупость и невежество его некогда якобы, сильного ученика.
Кстати - деградирование ОБЩЕГО образования и общей образовательной культуры - в этом есть и вина( вольная или невольная - другой вопрос) автора статьи, никто им, невзирая на все эти общественно-политические треволнения, переходы от одной общественной формации к другой, смене идеологии, не отменял главное в их просветительской работе: - сеять ВЕЧНОЕ, РАЗУМНОЕ и ДОБРОЕ.
То что нынешнее младо поколение - не в силах вспомнить участников и героев ВОВ, гражданской войны, героев целины, космоса - это очевидно итог работы автора и его коллег.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 567
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 14:37
В августе на знаменитых родниках рядом с озером Кушмурун раскинулся небольшой палаточный городок. Скауты из нескольких Карасуских школ в очередной раз приехали сюда на исторические Валихановские места. Общаясь с умненькой молодежью я с удивлением заметил что даже недавнее прошлое Казахстана они не знают.
Из более чем 20 участников экспедиции никто из учеников и студентов не знал кто такой Кунаев! Ладно там какие то там Брежневы, Хрущевы и подобные про нашего Кунаева не знали. Я потом спросил у знакомого ныне действующего школьного историка спросил в чем дело? А дело в том что был вычеркнут из истории Кунаев. Ханы султаны количество зубов у знаменитой ханской лошади это да, а вот правление Кунаева извините но ...
У нас парк вырубили чтобы построить новую школу а что она изменит? Ученики с удивлением узнают что здесь рядом когда то бегал ребенком Чокан и была стоянка разбойника Кенесары Что развалины это от бывшего когда то тут богатейшего совхоза колхоза. А сегодня помните про чьи это поля? Маркиза Карабаса... мы тогда смеялись этой сказке. А когда здешние земли отдали в частные руки то... но это уже новая история
и эта история явно не лучшего периода нашей страны!
[Исправлено: Кушмурунец23, 17.09.2023 - 14:40]
Из более чем 20 участников экспедиции никто из учеников и студентов не знал кто такой Кунаев! Ладно там какие то там Брежневы, Хрущевы и подобные про нашего Кунаева не знали. Я потом спросил у знакомого ныне действующего школьного историка спросил в чем дело? А дело в том что был вычеркнут из истории Кунаев. Ханы султаны количество зубов у знаменитой ханской лошади это да, а вот правление Кунаева извините но ...
У нас парк вырубили чтобы построить новую школу а что она изменит? Ученики с удивлением узнают что здесь рядом когда то бегал ребенком Чокан и была стоянка разбойника Кенесары Что развалины это от бывшего когда то тут богатейшего совхоза колхоза. А сегодня помните про чьи это поля? Маркиза Карабаса... мы тогда смеялись этой сказке. А когда здешние земли отдали в частные руки то... но это уже новая история
и эта история явно не лучшего периода нашей страны!
[Исправлено: Кушмурунец23, 17.09.2023 - 14:40]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2845
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 14:49
Цитата:
Многие американцы ещё может быть знают Вашингтона, но имя Т. Джефферсона уже ставит их в тупик, многие англичане не знают кто такой Шекспир, венгры не знают такого правителя (фашистского) как Салаши. Это всё из моего личного опыта общения с иностранцами, все в основном с университетским ( педагогическим) образованием.
ACROS:
те же американцы -
те же американцы -
Многие американцы ещё может быть знают Вашингтона, но имя Т. Джефферсона уже ставит их в тупик, многие англичане не знают кто такой Шекспир, венгры не знают такого правителя (фашистского) как Салаши. Это всё из моего личного опыта общения с иностранцами, все в основном с университетским ( педагогическим) образованием.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2845
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 15:02
Насчёт вопроса уважаемого автора. Наверное если взять глобально, то это вопрос как про художника. Должен ли быть художник бедным, чтобы создавать настоящие шедевры? Однозначного ответа здесь нет. В обществе потребления куда мы все так стремимся, материальное благо будет стоять выше художественных ценностей и вряд ли за это стоит кого то порицать
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31014
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 15:13
Цитата:
Ну что греха таить, помнили, изучали, знали даже кого то и .. плюнули!
Автору самому хоть это нужно?
Зачем эта память об Великой Отечественной?
Чтобы что?
Ах да, чтобы не повторить прошлых сталинских ошибок..
И что?
Зачем эта память, если брат убивает брата, Россия, где якобы помнят о войне, со своими Героями и тд, нападает и истребляет соседний народ.
Смысл этой памяти?
Те же Азербайджан Армения.
Нынешняя война буквально все перечеркнула и память о Героях просто обнулилась.
Их пользуют лишь для того, Героев, Историю, чтобы оправдать то или иное убийство.
Десять лет братоубийственной войны.
Кому скажите нужна эта память?
Тем старым советским людям, что придумали войну, чтоб напасть на соседей и убивать?
Ничего себе, у вас память..
Преступная, человеконенавистная и жестокая..
Кто помнит якобы память, тот идет и спокойно убивает.
Не, так не пойдет товарищ автор..
"А нужна ли нам эта самая «историческая память»? А надо ли это?" - прозвучали достаточно убежденно слова моего собеседника. Живут же американцы без этого.
Ну что греха таить, помнили, изучали, знали даже кого то и .. плюнули!
Автору самому хоть это нужно?
Зачем эта память об Великой Отечественной?
Чтобы что?
Ах да, чтобы не повторить прошлых сталинских ошибок..
И что?
Зачем эта память, если брат убивает брата, Россия, где якобы помнят о войне, со своими Героями и тд, нападает и истребляет соседний народ.
Смысл этой памяти?
Те же Азербайджан Армения.
Нынешняя война буквально все перечеркнула и память о Героях просто обнулилась.
Их пользуют лишь для того, Героев, Историю, чтобы оправдать то или иное убийство.
Десять лет братоубийственной войны.
Кому скажите нужна эта память?
Тем старым советским людям, что придумали войну, чтоб напасть на соседей и убивать?
Ничего себе, у вас память..
Преступная, человеконенавистная и жестокая..
Кто помнит якобы память, тот идет и спокойно убивает.
Не, так не пойдет товарищ автор..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3216
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 17:05
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19225
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 19:25
Цитата:
Это как ты недавно в Абулхаира?
111:
Ну что греха таить, помнили, изучали, знали даже кого то и .. плюнули!
Ну что греха таить, помнили, изучали, знали даже кого то и .. плюнули!
Это как ты недавно в Абулхаира?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать