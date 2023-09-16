Отправлено: - 03:27

Если у нас нет своих производственных технологий, значит, нам нет необходимости вкладываться в национальное образование (образование на казахском языке)!

поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?



Нет, сам по себе переход на казахский язык, без своих национальных технологий, разработанных в национальных научно-исследовательских лабораториях национальными казахскими кадрами, получившими образование на казахском языке в наших казахских школах, не позволит нам сделать экономический прорыв

Цитата:СогласенЦитата:И тут согласен.Цель была в другом - демографические изменения с сторону мононационального государства и самоизоляция.