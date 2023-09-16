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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47565
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
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Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19222
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 23:59
#60
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Цитата:
saba:
Что там какие новые технологии вы тут собирались продвинуть?

Например телевидение сверхвысокой четкости. Моя профессия на сегодняшний день именно с этим и связана, у меня даже телевизор в кабинете стоит 8К. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2343
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 00:01
#61
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Цитата:
saba:
А где точка изначальности?

Я конечно утверждать не буду, но в 1936-ом родился мой отец. в год образования Каз ССР. Не знаю считать ли это точкой отсчёта, или до этого Киргизскую ССР. Но отец вырос, как и я в прочем. На русском языке. И мы тут на русском общаемся. Проживая в разных странах мира. И с казахами лично я никогда проблем не имел, жили по соседству. В школе общались не русском. Дома у них дед, ветеран ВОВ был, он больше с ними на казахском. Интересно было.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
495
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 00:38
#62
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Цитата:
abaika95:

.....понты не колоти на Кипр поедешь...с квартирой в Члябинске..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
495
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 00:48
#63
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....как бедная трёхязычная Швейцария умудряется жить? А мы не можем двухязычие наладить..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19222
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 01:02
#64
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.как бедная трёхязычная Швейцария умудряется жить? А мы не можем двухязычие наладить..

В развитых странах все по другому :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19222
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 03:27
#65
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Цитата:
Если у нас нет своих производственных технологий, значит, нам нет необходимости вкладываться в национальное образование (образование на казахском языке)!


Согласен

Цитата:
поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?

Нет, сам по себе переход на казахский язык, без своих национальных технологий, разработанных в национальных научно-исследовательских лабораториях национальными казахскими кадрами, получившими образование на казахском языке в наших казахских школах, не позволит нам сделать экономический прорыв


И тут согласен.
Цель была в другом - демографические изменения с сторону мононационального государства и самоизоляция.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13146
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 08:39
#66
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Сейчас в инете много рекламы идёт. Курс казахского языка на 45 дней ,за 25000 т. Я хотел купить. А потом передумал. Он на кирилице, а это уже не актуально. Щас или латиница будет или арабский, а может китайский. Короче че америкосы заставят Казахстан учить, то и будем)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9524
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 13:29
#67
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Цитата:
abaika95:
даже в таджикских анкалавах под москвой таджики отвечают по русски

Даже в Кустанае на ОРТ таджики отвечают по русски.

Цитата:
abaika95:
не можно потому-что первая же бабушка сдаст в нквд

Причём здесь НКВД,ну никак до тебя не дойдёт,что отвечая по таджикски ,русской бабушке он ничего ей не продаст и не заработает,ему не выгодно отвечать по таджикски,теперь понятно?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2845
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 14:27
#68
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Цитата:
Vit:
Короче че америкосы заставят Казахстан учить, то и будем)

Почему всегда у всех во всём виноваты америкосы? Почему не собственная глупость и непрофессионализм? Зачем американцам заставлять нас учить нас язык собственного противника(Китай). Если на то пошло влияние Китая как геополитического гиганта в странах Центральной Азии гораздо больше, чем тех же США, а самый большой инвестор в Казахстан, не соседи Россия с Китаем, а если я не ошибаюсь маленькая страна Нидерланды, перевод казахского языка на латиницу это собственное невежество и глупость в государственных масштабах. Кстати казахский язык был уже на латинице несколько лет в 30 е годы и потом перешёл обратно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2845
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 14:35
#69
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Цитата:
maxsaf:
мононационального государства и самоизоляция.

Зачем говорить недостаточно умные слова( боюсь гнева Таноми).Да меняется национальная структура населения, но это не тенденция к мононациональному государству и уж тем более не самоизоляция. У вновь прибывших мигрантов в основном из стран Центральной Азии уже не возникает такого отторжения вопрос изучения казахского языка , как у русского населения. Те же самые таджики, не тюрки, работая на Складской знают уже в большинстве три языка и казахский и русский и свой фарси.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2845
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 17.09.23 - 14:40
#70
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
А мы не можем двухязычие наладить..

В том то и дело, что идёт скрыто сопротивление. Если говорить проще, государство хочет, чтобы его граждане разговаривали на двух( трёхязычие , пока не будем трогать) русскоязычные граждане Казахстана хотят говорить только на одном( не на казахском) Вот и вся суть дискуссии.
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