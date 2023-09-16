Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места? Читать новость
Я конечно утверждать не буду, но в 1936-ом родился мой отец. в год образования Каз ССР. Не знаю считать ли это точкой отсчёта, или до этого Киргизскую ССР. Но отец вырос, как и я в прочем. На русском языке. И мы тут на русском общаемся. Проживая в разных странах мира. И с казахами лично я никогда проблем не имел, жили по соседству. В школе общались не русском. Дома у них дед, ветеран ВОВ был, он больше с ними на казахском. Интересно было.
Если у нас нет своих производственных технологий, значит, нам нет необходимости вкладываться в национальное образование (образование на казахском языке)!
Согласен
Цитата:
поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
Нет, сам по себе переход на казахский язык, без своих национальных технологий, разработанных в национальных научно-исследовательских лабораториях национальными казахскими кадрами, получившими образование на казахском языке в наших казахских школах, не позволит нам сделать экономический прорыв
И тут согласен. Цель была в другом - демографические изменения с сторону мононационального государства и самоизоляция.
Сейчас в инете много рекламы идёт. Курс казахского языка на 45 дней ,за 25000 т. Я хотел купить. А потом передумал. Он на кирилице, а это уже не актуально. Щас или латиница будет или арабский, а может китайский. Короче че америкосы заставят Казахстан учить, то и будем)
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