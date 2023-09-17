Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?

Отправлено: - 10:46

Конечно, нужна: как без памяти, и тем более исторической ?

Мы же не манкурты, те же американцы - и у них есть историческая память- высказывание сие - это чистой воды бред, тупость и невежество его некогда якобы, сильного ученика.

Кстати - деградирование ОБЩЕГО образования и общей образовательной культуры - в этом есть и вина( вольная или невольная - другой вопрос) автора статьи, никто им, невзирая на все эти общественно-политические треволнения, переходы от одной общественной формации к другой, смене идеологии, не отменял главное в их просветительской работе: - сеять ВЕЧНОЕ, РАЗУМНОЕ и ДОБРОЕ.



То что нынешнее младо поколение - не в силах вспомнить участников и героев ВОВ, гражданской войны, героев целины, космоса - это очевидно итог работы автора и его коллег.