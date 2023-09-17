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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47565
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 10:46
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Да что студенты, если при недавнем многолюдном обсуждении переименования улиц звучал вопрос: а кто такой Карбышев, достоин ли он нашей с вами памяти? Заметьте, распались не только страна и социалистическая система, но и Историческая Память дробится на крошащиеся осколки памятей местечковых.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4820
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли нам историческая память?
Отправлено: 17.09.23 - 10:46
#1
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Конечно, нужна: как без памяти, и тем более исторической ?
Мы же не манкурты, те же американцы - и у них есть историческая память- высказывание сие - это чистой воды бред, тупость и невежество его некогда якобы, сильного ученика.
Кстати - деградирование ОБЩЕГО образования и общей образовательной культуры - в этом есть и вина( вольная или невольная - другой вопрос) автора статьи, никто им, невзирая на все эти общественно-политические треволнения, переходы от одной общественной формации к другой, смене идеологии, не отменял главное в их просветительской работе: - сеять ВЕЧНОЕ, РАЗУМНОЕ и ДОБРОЕ.

То что нынешнее младо поколение - не в силах вспомнить участников и героев ВОВ, гражданской войны, героев целины, космоса - это очевидно итог работы автора и его коллег.
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