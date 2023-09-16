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≡ Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска, которую обманули мошенники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47565
Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска, которую обманули мошенники
Отправлено: 16.09.23 - 20:50
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Посылку водителю передала 87-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи. Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки небольшой сумки и обстоятельства, о которых рассказала пенсионерка.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1365
Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...
Отправлено: 16.09.23 - 20:50
#1
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Надо было сильно не разглашать детали, а добраться до самих организаторов и исполнителей. Всех повязать, и только потом, в СМИ выкатить. А так, конечно, бабушка сберегла накопления, а преступники будут продолжать свои чёрные дела, и сколько бабушек они обманут ещё. Мне на городской периодически звонит "девушка из больницы", хочет развести, посылаю подальше.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1418
Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...
Отправлено: 16.09.23 - 23:05
#2
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Цитата:
olegggon:
Мне на городской периодически звонит "девушка из больницы", хочет развести, посылаю подальше.

Надо не разговаривать с ними! Записывают ваш голос,затем программа подбирает ваш тембр голоса затем названивают вашим родственникам и друзьям и вашим голосом выкатывают просьбу о помощи а дальше дело техники...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19222
Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...
Отправлено: 17.09.23 - 03:20
#3
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Цитата:
olegggon:
Мне на городской периодически звонит "девушка из больницы", хочет развести, посылаю подальше.

Надо было согласиться "выполнить" ее требования, а потом с полицией накрыли бы всю банду )
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13146
Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...
Отправлено: 17.09.23 - 07:45
#4
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Цитата:
olegggon:

А то же самое происходит и с наркодилерами. Мелочевку вылавливают, а крупняк спокойно жирует.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4820
Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...
Отправлено: 17.09.23 - 10:24
#5
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Vit:


Лишь бы парню, этому таксисту, ничего плохого и подлого мошенники не сделали: - ни ему лично, не его машине.
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