Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...

Отправлено: - 20:50

Надо было сильно не разглашать детали, а добраться до самих организаторов и исполнителей. Всех повязать, и только потом, в СМИ выкатить. А так, конечно, бабушка сберегла накопления, а преступники будут продолжать свои чёрные дела, и сколько бабушек они обманут ещё. Мне на городской периодически звонит "девушка из больницы", хочет развести, посылаю подальше.