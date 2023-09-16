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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 77 из 77«1...757677
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31007
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 16.09.23 - 23:37
#1141
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Цитата:
maxsaf:
какую марку пива

А это пиво?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19213
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 16.09.23 - 23:44
#1142
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Цитата:
111:
А это пиво?

Да, это пиво ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31007
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 16.09.23 - 23:46
#1143
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Цитата:
maxsaf:
Да, это пиво

Хех..
Это квас.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31007
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 16.09.23 - 23:55
#1144
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Наш дед

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31007
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 16.09.23 - 23:58
#1145
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У деда затопило потолок.
Блин, тут с пкск все бесполезно..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31007
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.09.23 - 00:10
#1146
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Ну и наконец то прибыла картошка

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