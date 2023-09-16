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≡ В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47564
В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
Отправлено: 16.09.23 - 21:09
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«Очистка насаждений осуществляется в связи со строительством новой школы» - так уже сегодня кое-где называют процесс вырубки парка железнодорожников в п. Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
628
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 21:09
#1
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Б#@&ь к стенке этих лесорубов
Точнее это уже дровосеки уже какие то
И тех кретинов, которые утверждают такие "зачистки".
Оттяпали бы им руки этими бензопилами.
От одного из этих деревьев пользы больше, чем от акимата и районного отдела ЖКХ вместе взятых
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
628
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 21:48
#2
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Насколько нужно быть конченным, чтобы так варварски уничтожать деревья?
Если вы хотите жить в степи - езжайте в степь! Не надо превращать города и села в степи. Куда смотрит Аким области/района? Про президента можно и не заикаться....
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Кушмурунец23
* Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
566
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 21:55
#3
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Надо исправить заголовок на "Успешно"очистили от деревьев парк железнодорожников в Кушмуруне
У нас жители женщины некоторые плакали. Без спроса у жителей вырубили, садили многое связывает тем более официальный парк. Вроде как за такое по закону можно и на уголовку
только кто же их осудит - они же...
А как старую добротную школу готовились снести как выкручивались в сми начали акцию типа школа с 41 года без капремонт поэтому и ....
Сплошное вранье вообще надо инициировать проверку школы какие деньги щли на ремонт что это единственное из дошкольных и школьных зданий которое не поменяли деревянные рамы а еще стекла на окнах лет 10-15 назад из нескольких кусков и скотчем
Стулья кое где старые самодельные последние пять лет вообще
Сфера образования у нас видно на первых позициях...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2342
В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
Отправлено: 16.09.23 - 21:56
#4
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Да, когда то, когда ещё маленьким был, даже мечтал в Кушмурун переехать. Родня вся по отцовской линии оттуда. Отец в год образования Республики в Мелитополе родился. Частенько родственников навещали. Даже в самую жару, в Кушмуруне под листвой деревьев, всегда ощущалась прохлада и свежесть. Но это всё только воспоминания. Сегодняшнее "зверьё" видать всерьёз взялось за "дело" - переименований им видимо мало. На корню хотят всё истребить. Вопрос, за что и за чем?
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Кушмурунец23
* Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
566
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 22:02
#5
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еще дело в том что последние годы в Кушмурун контингент жителей сменился коренным образом Все больше пытаются по своему "наводить порядок" приезжие с соседних развалившихся сел.
Люди просто не рождались здесь и не учились не садили этот же парк
не давали присягу у памятников не ходили на парады на праздники
поэтому им этот парк и памятники совсем не жалко
Они считают что вырубив парк и построив здесь школу что то изменится
Да, нет все только хуже народ уезжает и в новой школе может скоро еще меньше будет учеников при этом явно где то не хватает школ...
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Кушмурунец23
* Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
566
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 22:07
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Даже в самую жару, в Кушмуруне под листвой деревьев, всегда ощущалась прохлада и свежесть. Но это всё только воспоминания.

Да это так Кушмурун был как оазис
А сейчас со всех сторон зарос особенно южная и северная где пяти-этажки там разрушенный детский садик и одна из пяти-этажек заросли как будто в лесу да еще вот эти дожди трава выше роста полный писец
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