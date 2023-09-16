Отправлено: - 20:42

Vit:

И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск

Добринцофф:

А кто сказал что нельзя?Mini market же пишут. Напишите "duken",просто вопросы будут задавать что это такое?

Добринцофф:

Можно,но хозяину магазина не выгодно отвечать не по русски,клиентов потеряет.

Добринцофф:

А насчёт таджиков не беспокойтесь они прекрасно владеют и русским и казахским.

Добринцофф:

да,не только в США, в Египте,Вьетнаме,Тайланде в этих странах в центре города можно увидеть и вывески и баннеры на русском языке и никого это не беспокоит.

Добринцофф:

Какие анклавы?Ты не путай эмигрантов из СССР которые перехали в США и жителей Казахстана которые вчера все жили в СССР и разговаривали на русском,а в один прекрасный день оказались в Казахстане,наверное есть разница?

Цитата:а зачем менять шило на мыло?уезжать из костаная в челябинск?уровень жизни одинаковыйесли уж переезжать то на кипрЦитата:придут злые нацики и будут требовать переводаче вы у нас тут по таджикски пишите!!??! пишите на нормальном английском!))в том то и дело что весь антизападный посыл в россии напускной и фейковыйборяться с западом при этом с дрожью следят за курсом бакса и переживают из за уходов западных брендовв сентябре прошлого года в шоке был потомучто никогда не видел такого дебилизма чтобы толпы взрослых русских мужиков отстоявших 70 часов на границе ломились в макдонольдс вкусить бургерыЦитата:не можно потому-что первая же бабушка сдаст в нквддаже в таджикских анкалавах под москвой таджики отвечают по русскиЦитата:может приходится владеть?чето в маршрутке в челбинске между собой они на чистом персидском между собой балакают и только отвечая пассажиру переходят на ломанный русскийот чего так? боятся вылететь из страны наверно? Цитата:ну да русские же там не бегают и не орут что это их земляпоэтому вьетнамцам как то пофиг на эти магазинчикиа у нас извините ситуация когда россия везде орет что земли российской империи это ее земли как то не понятно к чему тогда разрешать у нас вывески только на русском языке когда как в том же Оренбуржье вывеску чисто на казахском никто не позволит сделатьвот и весь ответ к словупока казахи добиваются чтобы всем было удобно и казахоязычным и русскоязычным в получении услугрусскоязычные возмущены почему они должны дублировать вывески на два языка ведь во вьетнаме не дублируютрусофобия наверно да?))Цитата:давай про сша я так понял данный пример тебе ближе)если белый переедет из нью йорка в нью мехико или в Луизиану он резко почувствует что он уже не в нью йорке а в регионе где преобладают черные или мексиканцы со всеми вытекающимитак и в сссрпереезжая из курска в кустанай надо было уточнять что это за регион такойа то обижаются сейчас оказывается Кустанай не был Россией))