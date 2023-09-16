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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47564
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 19:28
Цитата:
Приведите пример, где казахоязычный не смог получить услугу. Ну только настоящий пример, а не фейковые подставы одних и тех же клоунов.
abaika95:
чтобы казахоязычный человек мог получить те же услуги на казахском
чтобы казахоязычный человек мог получить те же услуги на казахском
Приведите пример, где казахоязычный не смог получить услугу. Ну только настоящий пример, а не фейковые подставы одних и тех же клоунов.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 20:01
Цитата:
Намного чаще человек не может получить услугу потому что денег нет, но эту проблему одними переводчиками не решить, она сложная, комплексная, а головняки никому не нужны) Проще же бордюры каждый год менять, чем завод по производству телевизоров построить
abaika95:
чтобы казахоязычный человек мог получить те же услуги на казахском как и русскоязычный
чтобы казахоязычный человек мог получить те же услуги на казахском как и русскоязычный
Намного чаще человек не может получить услугу потому что денег нет, но эту проблему одними переводчиками не решить, она сложная, комплексная, а головняки никому не нужны) Проще же бордюры каждый год менять, чем завод по производству телевизоров построить
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 20:06
Цитата:
Что там какие новые технологии вы тут собирались продвинуть? Кто то сказал, кажется Абайка, что Вы просто продавали компьютеры. Но в технологиях провокаций Вы безусловно большой мастер, не хотите оставить Казахстан просто так здесь передаёте опыт?
maxsaf:
где казахоязычный не смог получить услугу.
где казахоязычный не смог получить услугу.
Что там какие новые технологии вы тут собирались продвинуть? Кто то сказал, кажется Абайка, что Вы просто продавали компьютеры. Но в технологиях провокаций Вы безусловно большой мастер, не хотите оставить Казахстан просто так здесь передаёте опыт?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13985
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 20:42
Цитата:
а зачем менять шило на мыло?
уезжать из костаная в челябинск?
уровень жизни одинаковый
если уж переезжать то на кипр
Цитата:
придут злые нацики и будут требовать перевода
че вы у нас тут по таджикски пишите!!??! пишите на нормальном английском!))
в том то и дело что весь антизападный посыл в россии напускной и фейковый
боряться с западом при этом с дрожью следят за курсом бакса и переживают из за уходов западных брендов
в сентябре прошлого года в шоке был потомучто никогда не видел такого дебилизма чтобы толпы взрослых русских мужиков отстоявших 70 часов на границе ломились в макдонольдс вкусить бургеры
Цитата:
не можно потому-что первая же бабушка сдаст в нквд
даже в таджикских анкалавах под москвой таджики отвечают по русски
Цитата:
может приходится владеть?
чето в маршрутке в челбинске между собой они на чистом персидском между собой балакают и только отвечая пассажиру переходят на ломанный русский
от чего так? боятся вылететь из страны наверно? Цитата:
ну да русские же там не бегают и не орут что это их земля
поэтому вьетнамцам как то пофиг на эти магазинчики
а у нас извините ситуация когда россия везде орет что земли российской империи это ее земли как то не понятно к чему тогда разрешать у нас вывески только на русском языке когда как в том же Оренбуржье вывеску чисто на казахском никто не позволит сделать
вот и весь ответ к слову
пока казахи добиваются чтобы всем было удобно и казахоязычным и русскоязычным в получении услуг
русскоязычные возмущены почему они должны дублировать вывески на два языка ведь во вьетнаме не дублируют
русофобия наверно да?))
Цитата:
давай про сша я так понял данный пример тебе ближе)
если белый переедет из нью йорка в нью мехико или в Луизиану он резко почувствует что он уже не в нью йорке а в регионе где преобладают черные или мексиканцы со всеми вытекающими
так и в ссср
переезжая из курска в кустанай надо было уточнять что это за регион такой
а то обижаются сейчас оказывается Кустанай не был Россией))
Vit:
И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск
И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск
а зачем менять шило на мыло?
уезжать из костаная в челябинск?
уровень жизни одинаковый
если уж переезжать то на кипр
Цитата:
Добринцофф:
А кто сказал что нельзя?Mini market же пишут. Напишите "duken",просто вопросы будут задавать что это такое?
А кто сказал что нельзя?Mini market же пишут. Напишите "duken",просто вопросы будут задавать что это такое?
придут злые нацики и будут требовать перевода
че вы у нас тут по таджикски пишите!!??! пишите на нормальном английском!))
в том то и дело что весь антизападный посыл в россии напускной и фейковый
боряться с западом при этом с дрожью следят за курсом бакса и переживают из за уходов западных брендов
в сентябре прошлого года в шоке был потомучто никогда не видел такого дебилизма чтобы толпы взрослых русских мужиков отстоявших 70 часов на границе ломились в макдонольдс вкусить бургеры
Цитата:
Добринцофф:
Можно,но хозяину магазина не выгодно отвечать не по русски,клиентов потеряет.
Можно,но хозяину магазина не выгодно отвечать не по русски,клиентов потеряет.
не можно потому-что первая же бабушка сдаст в нквд
даже в таджикских анкалавах под москвой таджики отвечают по русски
Цитата:
Добринцофф:
А насчёт таджиков не беспокойтесь они прекрасно владеют и русским и казахским.
А насчёт таджиков не беспокойтесь они прекрасно владеют и русским и казахским.
может приходится владеть?
чето в маршрутке в челбинске между собой они на чистом персидском между собой балакают и только отвечая пассажиру переходят на ломанный русский
от чего так? боятся вылететь из страны наверно? Цитата:
Добринцофф:
да,не только в США, в Египте,Вьетнаме,Тайланде в этих странах в центре города можно увидеть и вывески и баннеры на русском языке и никого это не беспокоит.
да,не только в США, в Египте,Вьетнаме,Тайланде в этих странах в центре города можно увидеть и вывески и баннеры на русском языке и никого это не беспокоит.
ну да русские же там не бегают и не орут что это их земля
поэтому вьетнамцам как то пофиг на эти магазинчики
а у нас извините ситуация когда россия везде орет что земли российской империи это ее земли как то не понятно к чему тогда разрешать у нас вывески только на русском языке когда как в том же Оренбуржье вывеску чисто на казахском никто не позволит сделать
вот и весь ответ к слову
пока казахи добиваются чтобы всем было удобно и казахоязычным и русскоязычным в получении услуг
русскоязычные возмущены почему они должны дублировать вывески на два языка ведь во вьетнаме не дублируют
русофобия наверно да?))
Цитата:
Добринцофф:
Какие анклавы?Ты не путай эмигрантов из СССР которые перехали в США и жителей Казахстана которые вчера все жили в СССР и разговаривали на русском,а в один прекрасный день оказались в Казахстане,наверное есть разница?
Какие анклавы?Ты не путай эмигрантов из СССР которые перехали в США и жителей Казахстана которые вчера все жили в СССР и разговаривали на русском,а в один прекрасный день оказались в Казахстане,наверное есть разница?
давай про сша я так понял данный пример тебе ближе)
если белый переедет из нью йорка в нью мехико или в Луизиану он резко почувствует что он уже не в нью йорке а в регионе где преобладают черные или мексиканцы со всеми вытекающими
так и в ссср
переезжая из курска в кустанай надо было уточнять что это за регион такой
а то обижаются сейчас оказывается Кустанай не был Россией))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13985
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 20:49
Цитата:
все видео куата, диаса и остальных это прямой факт что казахоязычный не может получить услугу в тех магазинах
никто не обязан знать русский в казахстане чтобы понимать что ему ответит продавец
я еду в росиию и знаю что мне не надо учить персидский чтобы получить обслуживание в магазинах челябинска так почему казахоязычный доложен понимать что ему отвечают на русском?
Цитата:
кроме провинции квебек где я могу получить обслуживание на французском в канаде? к примеру в твоей деревне есть школы на французском языке?
maxsaf:
Приведите пример, где казахоязычный не смог получить услугу. Ну только настоящий пример, а не фейковые подставы одних и тех же клоунов.
Приведите пример, где казахоязычный не смог получить услугу. Ну только настоящий пример, а не фейковые подставы одних и тех же клоунов.
все видео куата, диаса и остальных это прямой факт что казахоязычный не может получить услугу в тех магазинах
никто не обязан знать русский в казахстане чтобы понимать что ему ответит продавец
я еду в росиию и знаю что мне не надо учить персидский чтобы получить обслуживание в магазинах челябинска так почему казахоязычный доложен понимать что ему отвечают на русском?
Цитата:
maxsaf:
Намного чаще человек не может получить услугу потому что денег нет, но эту проблему одними переводчиками не решить, она сложная, комплексная, а головняки никому не нужны
Намного чаще человек не может получить услугу потому что денег нет, но эту проблему одними переводчиками не решить, она сложная, комплексная, а головняки никому не нужны
кроме провинции квебек где я могу получить обслуживание на французском в канаде? к примеру в твоей деревне есть школы на французском языке?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2342
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 21:00
Цитата:
Вы какие то странные аргументы приводите. В Англоязычной стране два гос. языка. Если даже от противного исходить , то почему изначально в русскоязычной стране не может быть два гос. языка?
abaika95:
кроме провинции квебек где я могу получить обслуживание на французском в канаде? к примеру в твоей деревне есть школы на французском языке?
кроме провинции квебек где я могу получить обслуживание на французском в канаде? к примеру в твоей деревне есть школы на французском языке?
Вы какие то странные аргументы приводите. В Англоязычной стране два гос. языка. Если даже от противного исходить , то почему изначально в русскоязычной стране не может быть два гос. языка?
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 21:49
Цитата:
А где точка изначальности? В 30е годы Сталин доплачивал русским учителям за знание казахского языка, потому что страна не была русскоязычной. Таковой она стала только после целины и то , надо думать была ли она такой русскоязычной. То что Максаф ловко манипулирует цифрами советской статистики ничего не значит. Там говорится о том какой процент владеет русским языком. Тут можно говорить почти о 100 %. потому что даже бабушки из аула, могли худо бедно объясниться на русском
Эл-починно:
изначально в русскоязычной стране не може
изначально в русскоязычной стране не може
А где точка изначальности? В 30е годы Сталин доплачивал русским учителям за знание казахского языка, потому что страна не была русскоязычной. Таковой она стала только после целины и то , надо думать была ли она такой русскоязычной. То что Максаф ловко манипулирует цифрами советской статистики ничего не значит. Там говорится о том какой процент владеет русским языком. Тут можно говорить почти о 100 %. потому что даже бабушки из аула, могли худо бедно объясниться на русском
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 21:56
Формально в СССР до 1990 года не было официальных или государственных языков (за исключением Армении и Грузии) и де-юре все языки СССР были равны в своих правах. Закон СССР от 24.04.1990 «О языках народов СССР» установил русский язык официальным языком СССР.
так что в СССР не было вообще госязыка
так что в СССР не было вообще госязыка
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