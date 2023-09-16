Отправлено: - 22:07

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Даже в самую жару, в Кушмуруне под листвой деревьев, всегда ощущалась прохлада и свежесть. Но это всё только воспоминания.

Цитата:Да это так Кушмурун был как оазисА сейчас со всех сторон зарос особенно южная и северная где пяти-этажки там разрушенный детский садик и одна из пяти-этажек заросли как будто в лесу да еще вот эти дожди трава выше роста полный писец