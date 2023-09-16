Re: Из-за очень низкой урожайности зерновых в ряде регионов...

Отправлено: - 21:17

Почему-то в таких новостях и пабликах редко всплывает тема страхования посевов. Мне кажется, что с/х производители экономят на страховках, а может быть этот рынок в нашей стране сильно неразвит или сильно невыгоден для них, и, поэтому они им не пользуются. Если бы работали страховки, то государству не приходилось постоянно напрягаться в этих случаях, и снималась бы напряжённость в обществе в связи с ожиданием плохих урожаев.