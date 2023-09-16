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≡ Из-за очень низкой урожайности зерновых в ряде регионов...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47564
Из-за очень низкой урожайности зерновых в ряде регионов...
Отправлено: 16.09.23 - 21:17
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Из-за очень низкой урожайности зерновых в ряде регионов Казахстана депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС и ввести «кредитные каникулы» для сельхозпроизводителей. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1365
Re: Из-за очень низкой урожайности зерновых в ряде регионов...
Отправлено: 16.09.23 - 21:17
#1
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Почему-то в таких новостях и пабликах редко всплывает тема страхования посевов. Мне кажется, что с/х производители экономят на страховках, а может быть этот рынок в нашей стране сильно неразвит или сильно невыгоден для них, и, поэтому они им не пользуются. Если бы работали страховки, то государству не приходилось постоянно напрягаться в этих случаях, и снималась бы напряжённость в обществе в связи с ожиданием плохих урожаев.
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