Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47564
В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
Отправлено: 16.09.23 - 21:09
«Очистка насаждений осуществляется в связи со строительством новой школы» - так уже сегодня кое-где называют процесс вырубки парка железнодорожников в п. Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 628
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 21:09
Б#@&ь к стенке этих лесорубов
Точнее это уже дровосеки уже какие то
И тех кретинов, которые утверждают такие "зачистки".
Оттяпали бы им руки этими бензопилами.
От одного из этих деревьев пользы больше, чем от акимата и районного отдела ЖКХ вместе взятых
Точнее это уже дровосеки уже какие то
И тех кретинов, которые утверждают такие "зачистки".
Оттяпали бы им руки этими бензопилами.
От одного из этих деревьев пользы больше, чем от акимата и районного отдела ЖКХ вместе взятых
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 628
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 21:48
Насколько нужно быть конченным, чтобы так варварски уничтожать деревья?
Если вы хотите жить в степи - езжайте в степь! Не надо превращать города и села в степи. Куда смотрит Аким области/района? Про президента можно и не заикаться....
Если вы хотите жить в степи - езжайте в степь! Не надо превращать города и села в степи. Куда смотрит Аким области/района? Про президента можно и не заикаться....
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 21:55
Надо исправить заголовок на "Успешно"очистили от деревьев парк железнодорожников в Кушмуруне
У нас жители женщины некоторые плакали. Без спроса у жителей вырубили, садили многое связывает тем более официальный парк. Вроде как за такое по закону можно и на уголовку
только кто же их осудит - они же...
А как старую добротную школу готовились снести как выкручивались в сми начали акцию типа школа с 41 года без капремонт поэтому и ....
Сплошное вранье вообще надо инициировать проверку школы какие деньги щли на ремонт что это единственное из дошкольных и школьных зданий которое не поменяли деревянные рамы а еще стекла на окнах лет 10-15 назад из нескольких кусков и скотчем
Стулья кое где старые самодельные последние пять лет вообще
Сфера образования у нас видно на первых позициях...
У нас жители женщины некоторые плакали. Без спроса у жителей вырубили, садили многое связывает тем более официальный парк. Вроде как за такое по закону можно и на уголовку
только кто же их осудит - они же...
А как старую добротную школу готовились снести как выкручивались в сми начали акцию типа школа с 41 года без капремонт поэтому и ....
Сплошное вранье вообще надо инициировать проверку школы какие деньги щли на ремонт что это единственное из дошкольных и школьных зданий которое не поменяли деревянные рамы а еще стекла на окнах лет 10-15 назад из нескольких кусков и скотчем
Стулья кое где старые самодельные последние пять лет вообще
Сфера образования у нас видно на первых позициях...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2342
В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк железнодорожников
Отправлено: 16.09.23 - 21:56
Да, когда то, когда ещё маленьким был, даже мечтал в Кушмурун переехать. Родня вся по отцовской линии оттуда. Отец в год образования Республики в Мелитополе родился. Частенько родственников навещали. Даже в самую жару, в Кушмуруне под листвой деревьев, всегда ощущалась прохлада и свежесть. Но это всё только воспоминания. Сегодняшнее "зверьё" видать всерьёз взялось за "дело" - переименований им видимо мало. На корню хотят всё истребить. Вопрос, за что и за чем?
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 22:02
еще дело в том что последние годы в Кушмурун контингент жителей сменился коренным образом Все больше пытаются по своему "наводить порядок" приезжие с соседних развалившихся сел.
Люди просто не рождались здесь и не учились не садили этот же парк
не давали присягу у памятников не ходили на парады на праздники
поэтому им этот парк и памятники совсем не жалко
Они считают что вырубив парк и построив здесь школу что то изменится
Да, нет все только хуже народ уезжает и в новой школе может скоро еще меньше будет учеников при этом явно где то не хватает школ...
Люди просто не рождались здесь и не учились не садили этот же парк
не давали присягу у памятников не ходили на парады на праздники
поэтому им этот парк и памятники совсем не жалко
Они считают что вырубив парк и построив здесь школу что то изменится
Да, нет все только хуже народ уезжает и в новой школе может скоро еще меньше будет учеников при этом явно где то не хватает школ...
Re: В Кушмуруне упешно очистили от деревьев парк...
Отправлено: 16.09.23 - 22:07
Цитата:
Да это так Кушмурун был как оазис
А сейчас со всех сторон зарос особенно южная и северная где пяти-этажки там разрушенный детский садик и одна из пяти-этажек заросли как будто в лесу да еще вот эти дожди трава выше роста полный писец
Эл-починно:
Даже в самую жару, в Кушмуруне под листвой деревьев, всегда ощущалась прохлада и свежесть. Но это всё только воспоминания.
Даже в самую жару, в Кушмуруне под листвой деревьев, всегда ощущалась прохлада и свежесть. Но это всё только воспоминания.
Да это так Кушмурун был как оазис
А сейчас со всех сторон зарос особенно южная и северная где пяти-этажки там разрушенный детский садик и одна из пяти-этажек заросли как будто в лесу да еще вот эти дожди трава выше роста полный писец
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать