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≡ Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска, которую обманули мошенники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47564
Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска, которую обманули мошенники
Отправлено: 16.09.23 - 20:50
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Посылку водителю передала 87-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи. Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки небольшой сумки и обстоятельства, о которых рассказала пенсионерка.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1365
Re: Таксист вернул 3 млн тенге пенсионерке из Лисаковска,...
Отправлено: 16.09.23 - 20:50
#1
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Надо было сильно не разглашать детали, а добраться до самих организаторов и исполнителей. Всех повязать, и только потом, в СМИ выкатить. А так, конечно, бабушка сберегла накопления, а преступники будут продолжать свои чёрные дела, и сколько бабушек они обманут ещё. Мне на городской периодически звонит "девушка из больницы", хочет развести, посылаю подальше.
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