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≡ Токаев дал поручения правительству по ситуации с уборкой зерна на севере Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47561
Токаев дал поручения правительству по ситуации с уборкой зерна на севере Казахстана
Отправлено: 16.09.23 - 14:25
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В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30989
Re: Токаев дал поручения правительству по ситуации с уборкой...
Отправлено: 16.09.23 - 14:25
#1
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Доброе утро!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2339
Токаев дал поручения правительству по ситуации с уборкой зерна на севере Казахстана
Отправлено: 16.09.23 - 14:38
#2
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Цитата:
111:
Доброе утро!

Марик, у тебя всё в порядке? Какое доброе утро в два часа дня, да ещё в статье, где президент, поручения по субсидиям раздаёт? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30989
Токаев дал поручения правительству по ситуации с уборкой зерна на севере Казахстана
Отправлено: 16.09.23 - 14:45
#3
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Цитата:
Эл-починно:
Марик, у тебя всё в порядке? Какое доброе утро

Видишь, какой у тебя западненский менталитет.
Вам там даже трудно понять что я сказал и почему, на русском языке..
Это от туда:
- "Пойдешь со мной?
- Да нет.."

То есть тебе непонятен ответ, или да, или нет.
Это вас вводит в некий ступор..
Так и тут.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19198
Re: Токаев дал поручения правительству по ситуации с уборкой...
Отправлено: 16.09.23 - 19:24
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Марик, у тебя всё в порядке? Какое доброе утро в два часа дня, да ещё в статье, где президент, поручения по субсидиям раздаёт?

Обычная провокация для отклонения от темы. Про зерно иму особо нечего сказать по теме, вот про отруби - другое дело :lol:
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