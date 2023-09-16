Отправлено: - 19:24

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Марик, у тебя всё в порядке? Какое доброе утро в два часа дня, да ещё в статье, где президент, поручения по субсидиям раздаёт?

Цитата:Обычная провокация для отклонения от темы. Про зерно иму особо нечего сказать по теме, вот про отруби - другое дело