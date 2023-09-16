Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места? Читать новость
abaika95: с 24 года экзамен на знание русского при переселении в россию вводят на обязательном уровне
Я же писал - что одни и те же лица и притом, как говорят менты "не в теме": - экзамен по русскому языку с 2024 года ОТМЕНИЛИ именно и персонально для граждан Украины, Белорусии, Казахстана, остальные БУДУТ сдавать экзамен в обязательном порядке.
Добринцофф: Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы?
окей давай у нас русские будут жить анклавами, районами в городах как это происходит в сша к примеру кжби будет таким районом и там будут вывески только на русском, полиция туда заходит не будет итд как в сша же)
еще пример этнического языкового многообразия и толерантности на примере сша))
белые жители сша обращются к байдену т.к. их достало засилье мигрантов в их районах создаются этнические банды, мигранты не разговаривают на английском, угрожают местным местные боятся т.к даже толком не понимают о чем говорят мигранты ой нет перепутал это россия оказалась
Не кто учить не будет, потому что через 30 лет тут не кого не останется Все уедут. Уже весь Таджикистан уехал. И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск. Акрос тоже не выдержит психанет, всё кх продаст и свалит. И конечно Марик тоже сбежит, так как привык только русским хаты сдавать. Не кого не забыл?) Все Можно ветку закрывать. .
Т.Искаков: Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
Нет, сам по себе переход на казахский язык, без своих национальных технологий, разработанных в национальных научно-исследовательских лабораториях национальными казахскими кадрами, получившими образование на казахском языке в наших казахских школах, не позволит нам сделать экономический прорыв. У нас просто нет своих технологий, следовательно, мы сегодня не в состоянии положительно ответить (ни на казахском, ни на русском языке) на фундаментальный вопрос экономической теории “Что, Как и для Кого произвести?”!!!
Не нужно колебаться, даже если все будут говорить на казахском языке, никакого экономического прорыва в ближайшее время не будет. Правильно, автор отмечает, что следует инвесторов привлекать, создавать им условия.
Передовые страны давно ушли вперёд, мы отстали на многие десятилетия, первые на исследования и разработки вливают большие деньги. Самый главный язык технологий безусловно английский, далее в этом направлении китайцы, японцы, немцы преуспели.
Более 5 лет тому назад, с грамотеями обсуждали, процитирую самого себя, как обычно:
Кайрат стайер: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.
Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.)...
Автор в первых словах своей статьи обвинил власти во взбудораживании народа из за языкового вопроса и тут же взбудоражил сам. Поймал себя на мысли это один из авторов с тезисами которого я не согласен на 100%. Человек как то путает Божий дар и яишницу. Сравнивает несравниваемые вещи и выводы отсюда более чем странные. То что я понял из статьи, да я ничего не понял. Мы не должны учить казахский язык, потому что у нас нет современных технологий производства, так что ли? Тогда какой язык мы должны учить, английский? Завтра Швеция обгонит всех в каких то технологиях нужных нам , мы должны учить шведский?
abaika95: почему вот в россии нельзя написать дукен на магазине?
А кто сказал что нельзя?Mini market же пишут. Напишите "duken",просто вопросы будут задавать что это такое? Цитата:
abaika95: я вот задаю вопрос в россии можно чтобы продавец в магазине не знал русского языка? захожу я так в челбинске в овощной там стоят таджики, он может ответить мне не на русском на мое обращение?)))
Можно,но хозяину магазина не выгодно отвечать не по русски,клиентов потеряет. А насчёт таджиков не беспокойтесь они прекрасно владеют и русским и казахским. Цитата:
abaika95: че там в сша у нас?
да,не только в США, в Египте,Вьетнаме,Тайланде в этих странах в центре города можно увидеть и вывески и баннеры на русском языке и никого это не беспокоит.
saba: Тогда какой язык мы должны учить, английский? Завтра Швеция обгонит всех в каких то технологиях нужных нам , мы должны учить шведский?
Обсуждали ранее, что английскому языку никакой другой язык конкуренцию не составит. Более 80% всей информации в более чем 150 млн. компьютерах по всему свету хранится на английском языке. Восемьдесят пять процентов всех международных телефонных разговоров совершаются на английском языке, также как и три четверти мировой почты, телексов и телеграмм. Инструкции к компьютерным программам и сами программы часто бывают только на английском языке. Когда-то языком науки был немецкий, сегодня 85% всех научных работ публикуются сначала на английском языке. Более половины мировых технических и научных периодических изданий выходят на английском языке, который также является языком медицины, электроники и космической технологии.
abaika95: окей давай у нас русские будут жить анклавами, районами в городах как это происходит в сша
Какие анклавы?Ты не путай эмигрантов из СССР которые перехали в США и жителей Казахстана которые вчера все жили в СССР и разговаривали на русском,а в один прекрасный день оказались в Казахстане,наверное есть разница?
Vit: Не кто учить не будет, потому что через 30 лет тут не кого не останется Все уедут. Уже весь Таджикистан уехал. И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск. Акрос тоже не выдержит психанет, всё кх продаст и свалит. И конечно Марик тоже сбежит, так как привык только русским хаты сдавать. Не кого не забыл?) Все Можно ветку закрывать. .
Пока Марик учить не начнет - другие глядя на него тоже скажут - а оно мне надо?
Добринцофф: а в один прекрасный день оказались в Казахстане,наверное есть разница?
Именно это многие и упускают из виду, причем специально, когда приводят примеры других стран. В Казахстане язык меньшинства попытались искусственно сделать языком меньшинства. В итоге на язык и его популяризацию это не так сильно повлияло, как на состав населения.
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