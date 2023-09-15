НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 634 из 634«1...632633634
Ответить Новый топик
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 23:56
#9496
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акрос так Вы с Эч-5 , общались на равных????? Уважуха!!! Так объясните ,тем кто не знает, а делает вид . Кто такой Рубинштейн.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 23:58
#9497
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нельзя исправить или удалить сообщения. Сорри, не Акрос. Эль Почино!!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 00:16
#9498
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И как к нему после такого относиться?


Как к Равшану Галустяну -"...понять и простить...."
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 00:25
#9499
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 01:46
#9500
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У тебя мозгов не хватит, к сожалению.. Делать то, что и я..

Да тут мало у кого "мозгов хватит" выкладывать #кухаркинзат своей жены :lol: таких вумных как больше нету :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 01:48
#9501
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Твой герой "слил" своих коллег по цеху:

Цитата:
Кроме пилота Максима Кузьминова на угнанном для Украины вертолете Ми-8 находились два члена экипажа, их личности раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, вместе с Кузьминовым на борту находились 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.


Бойся теперь, коллега по цеху ;-)
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 11:49
#9502
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению двое из трех расстреляны Фашистами, за то что не сдались.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 11:52
#9503
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один гражданин Таджикистана. Вертолет не имел вооружения . Парням не куда было деться. Но они не предали свою присягу. Вечная память Героям! Смерть предателям!
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 13:05
#9504
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фашизм, Бандеровская идиология и ИГИЛовская пропаганда не пройдет. Пока Мы живы, Пока мы помним!!!
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 13:06
#9505
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я рожден в СССР, Я вырос в Советском Союзе !!!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 14:16
#9506
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Твой герой "слил" своих коллег по цеху:

Хех..
Если с тобой рядом будет работать убийца и педофил, который убивает детей, ты его не сдашь?
Ты вон из за буковок каких то жалуешься вечно, из за картинок, а тут убийца..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13983
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 14:51
#9507
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Зарабатывали-это разные вещи

нет они именно получали
зарабатывают врачи, электрики итд
а звезды шоубизнеса при путине именно получают место на федеральном (путинском) эфире где надо доказать что ты лоялен власти в администрации президента чтобы получить место на канале или в театре
вот они доказывали 20 лет
а потом заработав капитал срочно решили что они против путина

Цитата:
saba:
то только Ваше мнение, что с детьми, что субботний вечер я смотрел с удовольствием.

естественно это мое мнение)
а чье мнение я еще могу тут выдавать?
вам нравился галкин
для меня он делает дебильноватые шутки и шоу
но и илон маск вон любит фильмы про супергероев а для меня это детский сад и дебилистика
у каждого свой вкус
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 15:48
#9508
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
soldat pv:
с Эч-5 ,


Под этим вы кого имеете ввиду? Если Князева, то сопровождал его в командировке по нашему району, зимой 1989 года, в с/з Дружба, у него помощница был женщина, не помню точное имя её, но отчество было у неё Петровна.

И с Демиденко Василием Петровичем тоже был в командировке по нашему району, у него помощник был молодой парень, казах - Амир, вроде звали его.

Они ( первые секретари обкома партии) были депутатами областного Совета народных депутатов от нашего района и часто приезжали к нам в район. Я тогда работал в отделе пропаганды и агитации райкома партии: - был ответственным за встречу и организацию таких мероприятии.
Рубинштейна тоже часто видел на пленумах и различных совещаниях - тоже интересный человек.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 17:43
#9509
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
звезды шоубизнеса

Это ещё можно сказать про телевидение. Но когда человек даёт концерты и к нему идут люди, он именно зарабатывает. А если Вы знаете структуру заработков Галкина. какой именно процент идёт от телевидения. А какой от концертов тогда Вы безусловно можете безапелляционно так заявлять. А если нет, то чем Вы отличаетесь от болтунов?
Да и на телевидении, человек применяет свои знания, умения , способности, почему это не способ заработка?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 17:45
#9510
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
зарабатывают врачи,

Нас с Вами почему то никто не взял даже на Костанайское телевидение, видимо нет таких способностей и умения. Ну и от харизмы никуда не деться.
Профайл
Страница 634 из 634«1...632633634
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS