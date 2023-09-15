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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 23:56
Акрос так Вы с Эч-5 , общались на равных????? Уважуха!!! Так объясните ,тем кто не знает, а делает вид . Кто такой Рубинштейн.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 23:58
Почему нельзя исправить или удалить сообщения. Сорри, не Акрос. Эль Почино!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 00:16
Цитата:
Как к Равшану Галустяну -"...понять и простить...."
maxsaf:
И как к нему после такого относиться?
И как к нему после такого относиться?
Как к Равшану Галустяну -"...понять и простить...."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 00:25
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 01:46
Цитата:
Да тут мало у кого "мозгов хватит" выкладывать #кухаркинзат своей жены таких вумных как больше нету
111:
У тебя мозгов не хватит, к сожалению.. Делать то, что и я..
У тебя мозгов не хватит, к сожалению.. Делать то, что и я..
Да тут мало у кого "мозгов хватит" выкладывать #кухаркинзат своей жены таких вумных как больше нету
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 01:48
Цитата:
Твой герой "слил" своих коллег по цеху:
Цитата:
Бойся теперь, коллега по цеху
111:
Твой герой "слил" своих коллег по цеху:
Цитата:
Кроме пилота Максима Кузьминова на угнанном для Украины вертолете Ми-8 находились два члена экипажа, их личности раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.
По данным портала, вместе с Кузьминовым на борту находились 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.
По данным портала, вместе с Кузьминовым на борту находились 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.
Бойся теперь, коллега по цеху
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 11:49
К сожалению двое из трех расстреляны Фашистами, за то что не сдались.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 11:52
Один гражданин Таджикистана. Вертолет не имел вооружения . Парням не куда было деться. Но они не предали свою присягу. Вечная память Героям! Смерть предателям!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 13:05
Фашизм, Бандеровская идиология и ИГИЛовская пропаганда не пройдет. Пока Мы живы, Пока мы помним!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 13:06
Я рожден в СССР, Я вырос в Советском Союзе !!!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 14:16
Цитата:
Хех..
Если с тобой рядом будет работать убийца и педофил, который убивает детей, ты его не сдашь?
Ты вон из за буковок каких то жалуешься вечно, из за картинок, а тут убийца..
maxsaf:
Твой герой "слил" своих коллег по цеху:
Твой герой "слил" своих коллег по цеху:
Хех..
Если с тобой рядом будет работать убийца и педофил, который убивает детей, ты его не сдашь?
Ты вон из за буковок каких то жалуешься вечно, из за картинок, а тут убийца..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13983
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 14:51
Цитата:
нет они именно получали
зарабатывают врачи, электрики итд
а звезды шоубизнеса при путине именно получают место на федеральном (путинском) эфире где надо доказать что ты лоялен власти в администрации президента чтобы получить место на канале или в театре
вот они доказывали 20 лет
а потом заработав капитал срочно решили что они против путина
Цитата:
естественно это мое мнение)
а чье мнение я еще могу тут выдавать?
вам нравился галкин
для меня он делает дебильноватые шутки и шоу
но и илон маск вон любит фильмы про супергероев а для меня это детский сад и дебилистика
у каждого свой вкус
saba:
Зарабатывали-это разные вещи
Зарабатывали-это разные вещи
нет они именно получали
зарабатывают врачи, электрики итд
а звезды шоубизнеса при путине именно получают место на федеральном (путинском) эфире где надо доказать что ты лоялен власти в администрации президента чтобы получить место на канале или в театре
вот они доказывали 20 лет
а потом заработав капитал срочно решили что они против путина
Цитата:
saba:
то только Ваше мнение, что с детьми, что субботний вечер я смотрел с удовольствием.
то только Ваше мнение, что с детьми, что субботний вечер я смотрел с удовольствием.
естественно это мое мнение)
а чье мнение я еще могу тут выдавать?
вам нравился галкин
для меня он делает дебильноватые шутки и шоу
но и илон маск вон любит фильмы про супергероев а для меня это детский сад и дебилистика
у каждого свой вкус
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 15:48
Цитата:
Под этим вы кого имеете ввиду? Если Князева, то сопровождал его в командировке по нашему району, зимой 1989 года, в с/з Дружба, у него помощница был женщина, не помню точное имя её, но отчество было у неё Петровна.
И с Демиденко Василием Петровичем тоже был в командировке по нашему району, у него помощник был молодой парень, казах - Амир, вроде звали его.
Они ( первые секретари обкома партии) были депутатами областного Совета народных депутатов от нашего района и часто приезжали к нам в район. Я тогда работал в отделе пропаганды и агитации райкома партии: - был ответственным за встречу и организацию таких мероприятии.
Рубинштейна тоже часто видел на пленумах и различных совещаниях - тоже интересный человек.
soldat pv:
с Эч-5 ,
с Эч-5 ,
Под этим вы кого имеете ввиду? Если Князева, то сопровождал его в командировке по нашему району, зимой 1989 года, в с/з Дружба, у него помощница был женщина, не помню точное имя её, но отчество было у неё Петровна.
И с Демиденко Василием Петровичем тоже был в командировке по нашему району, у него помощник был молодой парень, казах - Амир, вроде звали его.
Они ( первые секретари обкома партии) были депутатами областного Совета народных депутатов от нашего района и часто приезжали к нам в район. Я тогда работал в отделе пропаганды и агитации райкома партии: - был ответственным за встречу и организацию таких мероприятии.
Рубинштейна тоже часто видел на пленумах и различных совещаниях - тоже интересный человек.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 17:43
Цитата:
Это ещё можно сказать про телевидение. Но когда человек даёт концерты и к нему идут люди, он именно зарабатывает. А если Вы знаете структуру заработков Галкина. какой именно процент идёт от телевидения. А какой от концертов тогда Вы безусловно можете безапелляционно так заявлять. А если нет, то чем Вы отличаетесь от болтунов?
Да и на телевидении, человек применяет свои знания, умения , способности, почему это не способ заработка?
abaika95:
звезды шоубизнеса
звезды шоубизнеса
Это ещё можно сказать про телевидение. Но когда человек даёт концерты и к нему идут люди, он именно зарабатывает. А если Вы знаете структуру заработков Галкина. какой именно процент идёт от телевидения. А какой от концертов тогда Вы безусловно можете безапелляционно так заявлять. А если нет, то чем Вы отличаетесь от болтунов?
Да и на телевидении, человек применяет свои знания, умения , способности, почему это не способ заработка?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.23 - 17:45
Цитата:
Нас с Вами почему то никто не взял даже на Костанайское телевидение, видимо нет таких способностей и умения. Ну и от харизмы никуда не деться.
abaika95:
зарабатывают врачи,
зарабатывают врачи,
Нас с Вами почему то никто не взял даже на Костанайское телевидение, видимо нет таких способностей и умения. Ну и от харизмы никуда не деться.
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