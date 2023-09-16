Отправлено: - 15:23

abaika95:

почему вот в россии нельзя написать дукен на магазине? а должна быть подпись что ЭТО МАГАЗИН по русски?

Цитата:Ну почему там на казахском не пишут, объяснять наверное не нужно. А так вполне себе на иностранных языках пишут.