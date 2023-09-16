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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47561
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
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Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2339
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:23
#30
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Цитата:
abaika95:
почему вот в россии нельзя написать дукен на магазине? а должна быть подпись что ЭТО МАГАЗИН по русски?

Ну почему там на казахском не пишут, объяснять наверное не нужно. А так вполне себе на иностранных языках пишут. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4818
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:29
#31
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Цитата:
abaika95:
с 24 года экзамен на знание русского при переселении в россию вводят на обязательном уровне


Я же писал - что одни и те же лица и притом, как говорят менты "не в теме": - экзамен по русскому языку с 2024 года ОТМЕНИЛИ именно и персонально для граждан Украины, Белорусии, Казахстана, остальные БУДУТ сдавать экзамен в обязательном порядке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4818
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:33
#32
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Цитата:
Эл-починно:
А так вполне себе на иностранных языках пишут.


Некорректный пример: - это же торговая марка, лейбл. Тут и перевода не надо.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2339
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:34
#33
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Цитата:
ACROS:
Тут и перевода не надо.

А как же дублирование? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13983
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:35
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы?

окей давай у нас русские будут жить анклавами, районами в городах как это происходит в сша
к примеру кжби будет таким районом и там будут вывески только на русском, полиция туда заходит не будет итд как в сша же)



еще пример этнического языкового многообразия и толерантности на примере сша))




[video]https://www.youtube.com/shorts/uI4D3qoOd_c[/video]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13983
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:39
#35
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Цитата:
Эл-починно:
Ну почему там на казахском не пишут, объяснять наверное не нужно. А так вполне себе на иностранных языках пишут.

вроде как про не название магазинов речь ведем а об обозначении его функционала
у нас в центре города mart так то стоит
а рядом магазин "Светлана"
Цитата:
ACROS:
остальные БУДУТ сдавать экзамен в обязательном порядке.

русский фашизм поднимает голову
как же так!! ведь есть пример США! почему там могут китайцы не знать английский а тут бац и с таджиков требуют знания русского
непорядок))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13983
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:44
#36
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белые жители сша обращются к байдену т.к. их достало засилье мигрантов в их районах
создаются этнические банды, мигранты не разговаривают на английском, угрожают местным
местные боятся т.к даже толком не понимают о чем говорят мигранты
ой нет
перепутал
это россия оказалась


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13144
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 16:26
#37
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Не кто учить не будет, потому что через 30 лет тут не кого не останется Все уедут. Уже весь Таджикистан уехал. И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск. Акрос тоже не выдержит психанет, всё кх продаст и свалит. И конечно Марик тоже сбежит, так как привык только русским хаты сдавать. Не кого не забыл?) Все Можно ветку закрывать. . :lol:
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