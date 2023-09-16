Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места? Читать новость
abaika95: с 24 года экзамен на знание русского при переселении в россию вводят на обязательном уровне
Я же писал - что одни и те же лица и притом, как говорят менты "не в теме": - экзамен по русскому языку с 2024 года ОТМЕНИЛИ именно и персонально для граждан Украины, Белорусии, Казахстана, остальные БУДУТ сдавать экзамен в обязательном порядке.
Добринцофф: Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы?
окей давай у нас русские будут жить анклавами, районами в городах как это происходит в сша к примеру кжби будет таким районом и там будут вывески только на русском, полиция туда заходит не будет итд как в сша же)
еще пример этнического языкового многообразия и толерантности на примере сша))
белые жители сша обращются к байдену т.к. их достало засилье мигрантов в их районах создаются этнические банды, мигранты не разговаривают на английском, угрожают местным местные боятся т.к даже толком не понимают о чем говорят мигранты ой нет перепутал это россия оказалась
Не кто учить не будет, потому что через 30 лет тут не кого не останется Все уедут. Уже весь Таджикистан уехал. И даже Абайка уедит к себе на хату в Челябинск. Акрос тоже не выдержит психанет, всё кх продаст и свалит. И конечно Марик тоже сбежит, так как привык только русским хаты сдавать. Не кого не забыл?) Все Можно ветку закрывать. .
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